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恒指低開2119點 科指跌11% 齊見半年最大跌幅 及兩個月低

恒指今早低開2119點或9.28%，報20730點，大市成交金額97億元；國指今早低開763點或9.07%，報7656點。恒生科技指數開市報4721點，跌11.15%。上升股份比例為0.71%，下跌為36.19%，無升跌為63.09%。恒指科指齊跌穿100天線。

恒指曾跌最多9.28%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為10.12%。低見20730.05點，是2月6日20532.06點後最低。

科指曾跌最多11.15%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為14.39%。低見4721.03點，是2月3日4572.6點後最低。

國指曾跌最多9.07%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為10.92%。低見7656.84點，是2月7日7650.46點後最低。

部份藍籌表現：

藥明康德（2359）開市報54.55元，跌14.96%；舜宇（2382）開市報59.25元，跌14.93%；阿里健康（0241）開市報4.05元，跌14.92%；藥明生物（2269）開市報21.15元，跌14.89%；紫金礦業（2899）開市報14.42元，跌14.88%；匯控（0005）開市報73.5元，跌14.63%；吉利（0175）開市報14.58元，跌14.13%；中生製藥（1177）開市報3.4元，跌12.6%；中海油（0883）見52周低16.12元，開市報16.12元，跌12.58%；小米（1810）開市報40.2元，跌12.42%；申洲國際（2313）見52周低47元，開市報47元，跌11.49%；騰訊（0700）開市報441.8元，跌11.25%；阿里巴巴（9988）開市報108元，跌12.55%；港交所（0388）開市報308.8元，跌10.85%；東方海外（0316）開市報100元，跌10.55%；美團（3690）開市報145.1元，跌8.11%；長和（0001）開市報41.25元，跌5.93%。

藍籌0隻升，82隻下跌，1隻無升跌。電能實業（0006）無升跌，報48.05元，是升幅最大的藍籌，藥明康德（2359）跌14.96%，報54.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）無成交，報54.3元；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報126元，跌14.98%。

恒指跌穿100天線(21187.81點)。科指10天線(5418.58點)跌穿50天線(5469.92點)，指數跌穿100天線(4946.88點)。

獅騰控股（2562）擬3000萬美元收購內地AI公司。開市報17.3元，跌2.26%。

晶泰（2228）獲聯交所視為商業化，成首家脫「P」特專公司。開市報4.86元，跌8.99%。

普拉達（1913）或獲借25億歐元，供收購Versace。開市報48.3元，跌6.21%。

Aeon信貸（0900）黎玉光：公司有足夠備用借款額配合貸款增長。開市報6.1元，無升跌。

恒隆內地（0101）商場與韓國IP，Wiggle，Wiggle跨界合作。開市報6.48元，跌4%。

英皇鐘錶珠寶（0887）伙前周大福（1929）「老臣子」陳世昌組合資企業，拓內地零售網絡。無成交，報0.212元。

周大福（1929）開市報8.81元，跌9.46%。

健倍苗苗（2161）完成1.71億元收購天喜堂藥廠。開市報1.7元，跌2.3%。

遠展（0035）及周企持股近一成澳洲賭企星億，未就9.4億澳元融資達協議。開市報0.79元，跌1.25%。

勵駿（1680）創辦人周錦輝轉讓9.5%持股予第二大股東李志強夫婦。無成交，報0.113元。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1159.1元，開市報1159.1元，升0.5%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見294元，開市報294元，升1.73%；海通滬深三百（2811）無成交，報13.13元；ＧＸ自動駕駛電車（2849）無成交，報47.08元；ＡＧＸ亞洲創新者（3051）無成交，報35.16元；ＡＧＸ中國創新者（3058）無成交，報28元；ＧＸ中國遊戲娛樂（3117）無成交，報30.04元；ＧＸ中國電商物流（3124）無成交，報41.9元；Ａ嘉實生活科技（3155）無成交，報46.58元；南方智能駕駛（3162）無成交，報4.886元；南方雲計算ＥＴＦ（3194）無成交，報16.6元；匯豐中國翔龍基金（0820）無成交，報16.32元。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見25.15元，開市報25.15元，跌12.52%；極兔速遞（1519）低見5元，開市報5元，跌8.42%；百利保控股（0617）低見0.405元，開市報0.405元，跌6.9%；匯盈控股（0821）低見0.028元，開市報0.028元，跌3.45%；中教控股（0839）低見2.28元，開市報2.28元，跌5%；京基金融國際（1468）低見0.145元，開市報0.145元，跌2.03%；極兔速遞－Ｗ（1519）低見5元，開市報5元，跌8.42%；兌吧（1753）低見0.189元，開市報0.189元，跌4.06%；匯森股份（2127）低見0.017元，開市報0.017元，跌5.56%；奈雪的茶（2150）低見1.02元，開市報1.02元，跌7.27%。

創52周低，其中包括，中石化（0386）低見3.9元，開市報3.9元，跌4.88%；中海油（0883）低見16.12元，開市報16.12元，跌12.58%；申洲國際（2313）低見47元，開市報47元，跌11.49%；創科實業（0669）低見75元，開市報75元，跌8.76%；海爾智家（6690）低見20.8元，開市報20.8元，跌9.17%；國際家居零售（1373）低見0.94元，開市報0.94元，跌4.08%；協鑫科技（3800）低見0.87元，開市報0.87元，跌8.42%；兗煤澳洲（3668）低見21.8元，開市報21.8元，跌10.66%；中煤能源（1898）低見7.35元，開市報7.35元，跌8.7%。

異動股

上升異動股，包括，ＦＩ二南方納指（7568）開市報7.105元，升14.97%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.292元，升14.94%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報3.11元，升14.93%；ＦＩ二華夏納一百（7522）開市報1.08元，升14.89%；中國金石（1380）開市報0.15元，升14.5%；ＦＩ二南方日經（7515）開市報91元，升13.81%；竣球控股（1481）開市報0.56元，升13.13%；創業集團控股（2221）開市報0.044元，升12.82%；ＦＩ二南方國指（7588）開市報2.22元，升10.12%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報6元，升9.99%；中國稀土（0769）開市報0.435元，升8.75%。

下跌異動股，包括，津上機床中國（1651）開市報17元，跌15%；嗶哩嗶哩（9626）開市報126元，跌14.98%；金蝶（0268）開市報11.24元，跌14.98%；栢能集團（1263）開市報7.1元，跌14.97%；零跑（9863）開市報47.15元，跌14.97%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）開市報6.42元，跌14.97%；藥明康德（2359）開市報54.55元，跌14.96%。

 