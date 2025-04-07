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道明證券：聯儲局或提前減息 10年期債息或跌至3%

彭博社報道，道明證券稱，貿易緊張局勢惡化可能會促使聯儲局提前減息，10年期美債息到今年底可能降至3%。

道明證券報告稱，「我們對FOMC首次減息時點的預測從7月提前至6月，現在預計該委員會將在之後每次會議減息直至2026年5月」，「們認為美國經濟出現衰退的可能性為50%」。該券商之前預計10年期美債息2025年底將在3.8%。「事實證明特朗普的『解放日』關稅聲明比我們預期的更為激進」，「我們仍然逢低買入久期」。

 

道明證券、高盛和UBS Global Wealth Management等機構，目前將對美國政策寬鬆的預期提前。掉期交易員現在定價年底前聯儲局將減息四次以上，而4月1日，即特朗普公布超預期對等關稅的前一天，預期為三次左右。

過去一周美國國債成為大贏家，對全球經濟下滑的擔憂引發對避險資產的追逐。周一亞洲交易時段，10年期美債息從1月高點下跌近90個基點至3.92%。基準利率若達到3%，將創2022年8月以來最低水平。

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