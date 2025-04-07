道明證券報告稱，「我們對FOMC首次減息時點的預測從7月提前至6月，現在預計該委員會將在之後每次會議減息直至2026年5月」，「們認為美國經濟出現衰退的可能性為50%」。該券商之前預計10年期美債息2025年底將在3.8%。「事實證明特朗普的『解放日』關稅聲明比我們預期的更為激進」，「我們仍然逢低買入久期」。

道明證券、高盛和UBS Global Wealth Management等機構，目前將對美國政策寬鬆的預期提前。掉期交易員現在定價年底前聯儲局將減息四次以上，而4月1日，即特朗普公布超預期對等關稅的前一天，預期為三次左右。

過去一周美國國債成為大贏家，對全球經濟下滑的擔憂引發對避險資產的追逐。周一亞洲交易時段，10年期美債息從1月高點下跌近90個基點至3.92%。基準利率若達到3%，將創2022年8月以來最低水平。

其他報道

特朗普：中國反對關稅 阻礙TikTok交易

越南提取消所有美商品關稅 納瓦羅：問題在於涉充當中國出口產品避稅平台

銀河國際：中美關稅戰升級 香港房地產將相對影響為少

滬深三大指數大幅低開 滬指跌4.46%

恒指低開2119點 科指跌11% 齊見半年最大跌幅 及兩個月低

映恩生物IPO 入場費10424.08元

港股ADR跌1819點 夜期低水78點 美期跌逾3% 日股跌逾8% 韓澳跌逾5%

台交所：若出現非理性下跌 將採取措施穩定市場

韓國Kospi 200指數期貨大跌6.8% 程序化交易沽盤暫停五分鐘

獅騰控股擬3000萬美元收購內地AI公司

北水增持盈富 減持聯合能源