彭博社報道，澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh稱，「人行正在逐步調整人民幣來適應美國的對等關稅」，「預計人行將繼續允許人民幣中間價進一步走弱，但會採取有節制的方式，而不是一次性大幅貶值」。

對於中國可能讓人民幣貶值來對冲關稅衝擊的風險，市場預期開始升溫。富國銀行預計，人民幣在兩個月時間內可能最多貶值15%。 Jefferies Financial Group Inc.表示，如果中國選擇在人民幣上出手，那麼動作可能會是「大手筆」，貶值幅度或將高達30%。瑞穗金融集團則更加保守，預計當局可能會引導人民幣從目前水平貶值約3%至1美元兌7.5元。

不過也有分析人士指出，人民幣短期內大幅貶值弊大於利，中國還將繼續維持高壓維穩。「若人民幣匯率貶值壓力增加，我們認為穩匯率政策將再度適時發力，對美元匯率貶值速率將是溫和的」，中金公司外匯分析師李劉陽在報告中指出，若本周美元轉而走強，在岸人民幣匯率臨近7.30的整數關口，穩匯率政策是否進入一段時間的「穩點位」模式，亦值得關注。

市場關注中國可能推出的刺激政策對匯率帶來的潛在影響。《人民日報》發表評論員文章說，中國面對美國濫施關稅的亂拳「心中有數、手上有招」，未來根據形勢需要，降準、減息等貨幣政策工具隨時可以出台。

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