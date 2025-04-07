明報記者 陳偉燊、黃志偉

TiL及和記港口均列入世界十大港口營運商，根據Dewry（德路里）去年8月發表的《全球集裝箱碼頭運營商年度回顧與預測》，和記港口及TiL分別排名世界第六及第七大港口營運商，兩者在2023年應佔的標準箱吞吐量達到4300萬及4230萬箱。因此一旦貝萊德為首財團併購和記港口成功，用2023年數據計即佔吞吐量8530萬標箱，即時超越新加坡的港口營運商PSA而躍居世界首位。

可超越星洲港口營運商PSA

TiL同時在2022年取得巴拿馬一個新碼頭的營運權，連同長和原本在巴拿馬經營的兩個港口，一旦貝萊德財團併購和記港口交易成事，整個集團單在巴拿馬將獨佔兩個港口及一個碼頭。此外，根據本報翻查和記港口、MSC今年最新集團官方簡介及GIP官網顯示，長和原有的海外港口，亦和TiL在另外10國，包括在英國、德國、比利時、西班牙、埃及、阿聯酋、沙特阿拉伯、伊拉克、韓國及巴哈馬的港口網絡重疊。至於長和、GIP及TiL則更一同在英國重疊經營港口。

部分港口國家與美關係欠佳

據消息人士早前透露，長和已暫緩簽約售巴拿馬兩個港口，但來自中方的批評仍未停止。尤其此前美國貿易代表辦公室聲言要向中國製貨船徵收過百萬美元費用，《大公報》發表社評直言，長和是次出售港口交易把中方利益置諸不理。長和跟貝萊德財團的獨家談判至7月底才屆滿，但擬購入的港口包括位居巴基斯坦、緬甸及伊拉克等一帶一路沿線國家，部分國家與美國關係欠佳。長和和貝萊德財團能否取得經營所在地監管機構首肯成疑。

在和記港口的業務中，以旗下年賺逾7億令吉（約逾12億港元）的馬來西亞Westports所屬系列碼頭、坐擁英國最繁忙港口Felixtowe等港口的英國港口業務，以及位居歐洲貨運樞紐的荷蘭阿姆斯特丹和鹿特丹ECT等港口，在吞吐量及盈利能力均位於居前列。因此該等港口所屬國家是否輕易授出是次賣盤所需的批准，亦至為關鍵。

就算貝萊德等順利購入和記港口股權及巴拿馬港口，但是依3月4日長和公告所載，和記港口背負淨債務50億美元或約390億港元，從2024年度業績所示，和記港口業務雖然盈利能力不俗，但是負債亦達259.6億元。這均為經營方承擔，這意味要打響算盤從港口業務賺取厚利前，得先安排巨額資金支持營運，對擬接手經營者不無挑戰。

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