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話你知：美資高通曾欲購NXP 北京拒開綠燈 交易難產

【明報專訊】長和（0001）計劃出售巴拿馬港口業務，但這宗交易能否順利完成，仍存變數。即使交易與中國市場無直接關聯，過去已有先例顯示，中國監管機構的影響力不僅限於其境內市場，甚至能影響全球企業的合併案。其中，美國晶片巨頭高通（Qualcomm）收購荷蘭半導體公司恩智浦（NXP Semiconductors）便是一個典型案例。

中國監管機構可左右境外收購

高通於2016年10月宣布，計劃以470億美元收購恩智浦，藉此擴展其業務至車用電子及物聯網領域。根據國際反壟斷規範，該交易需獲9個司法管轄區的監管批准，包括美國、歐盟、韓國等。儘管前8個地區相繼點頭，但當時適逢中美貿易戰升溫，中國國家市場監督管理總局（SAMR）遲遲未批覆。2018年7月，因交易期限屆滿而未能獲得中國批准，高通最終放棄收購，並支付20億美元「分手費」給恩智浦。此外，高通隨即啟動300億美元股份回購計劃，以安撫投資者。

高通收入依賴中國市場

由於高通的收入主要依賴中國市場，當時約三分之二收入來自中國。根據中國《反壟斷法》及相關規定，若全球年營業額超過100億元人民幣，且至少兩家公司在中國市場的收入均超過4億元人民幣，該交易即需接受中國監管審查。雖然此收購案並不涉及中國企業，但仍需獲得中國當局的許可。

當時，中國商務部發言人高峰強調該交易涉及反壟斷審查，與中美貿易摩擦無關。然而，外界普遍認為，中國政府可能藉此向美國施壓，而非純粹基於市場競爭考量。

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