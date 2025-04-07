澳新表示，自4月2日特朗普總統宣布徵收關稅以來，美國經濟衰退風險進一步加劇。股市拋售的速度和幅度，以及隨之而來的美國孳息曲線倒掛，反映出人們對價格上漲、需求下降和供應鏈中斷的擔憂加劇。經濟不確定性急劇上升，這也可能導致家庭消費和商業投資減少。4月2日宣布的關稅能否成為推動國際貿易關係更加開放的槓桿或成為永久性舉措，目前仍存在很大不確定性。然而，在宣布了100年來最高的美國關稅後，人們對二戰後全球貿易框架的信心急劇下降，金融市場的反應是其自然結果

澳新表示，目前對美國經濟衰退風險的跡象保持警覺。在4月2日宣布關稅和2月前預期貿易數據公布之前，預測美國第一季GDP將按季收縮0.4%，隨後在第二季度趨於穩定，因為在第一季推動進口前期投入後，淨貿易改善。由於不確定性增加和部分關稅上調，預測今年的消費增長將會放緩。澳新的預測也假設今年政府支出不會對增長做出貢獻。這導致2025年GDP年均增長率預測為2.0%。4月2日宣布的關稅幅度超出預期，增加了經濟增長下行風險，並導致風險資產快速拋售。投資者和家庭信心受到打擊，而上調關稅可能侵蝕實際收入和企業的利潤率。關稅公告相當於對企業和消費者增稅。將很快發布修訂後的GDP預測。

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