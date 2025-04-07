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港元拆息普遍向上 港元升值至三周最強

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連跌，升1.89點子至3.45554%，是4月2日後最高，當日報3.4872%。對上一次終止6連跌是3月18日，當日拆息報3.78315%。

港元現報7.7689元升值57點子，曾貶值最多22點子，報7.7768元，亦曾升值最多66點子，報7.768元，是3月11日7.7668元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.56點子至3.0456%，是3月31日後最高；1星期HIBOR升28.29點子至3.37155%，是3月31日後最高；2星期HIBOR升18.41點子至3.38405%，是4月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.29點子至3.78673%，是4月2日後最高；6個月期HIBOR跌2.89點子至3.84476%，是2022年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌1.76點子至3.95518%，是2月6日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增24.23億元，至總數19824.52億元，是2月5日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增22.8億元，至總數6129.15億元，是2月10日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.89億元，較再上一日減0.05億元，總結餘是4月1日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.43億元，至總數13116.25億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減14.58億元，至總數12058.46億元，是3月31日後最低。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金0.05億元。

美匯美息

美元指數現報103.064升值0.041點或0.04%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31984%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.8845%，維持不變。

對上一次維持不變。是2025年1月01日，當日利差報0.2469%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor升17.3點子至1.79%，是4月1日後最高；1星期Shibor升0.5點子至1.694%，是4月2日後最高；2星期Shibor跌4.3點子至1.776%，是2月8日後最低；1個月期Shibor跌4.6點子至1.819%，是2月26日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌4.2點子至1.844%，是2月25日後最低；6個月期Shibor跌4.2點子至1.844%，是2月25日後最低；1年期Shibor跌5點子至1.837%，是2月21日後最低。

 

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