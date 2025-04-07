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特朗普：「先別管市場」「我們將會實現順差」「堅持住」

彭博社報道，美國總統特朗普及其經濟團隊反駁了投資者對通脹和經濟衰退的擔憂，並一再為關稅政策辯護。他還劃出了一些底線，稱除非能消除美國對其他國家的貿易逆差，否則他不會達成削減最高關稅的協議。

特朗普表示，「我們將再次成為一個富裕的國家，前所未有的富裕」，「我們擁有一切優勢。先別管市場，我們擁有一切優勢」，「我不想看到任何下跌，但有時治病就必須得吃藥」。

特朗普在評論中特別提到了中國和歐盟，並表示世界各國領導人都在給他打電話，試圖與他達成協議。但特朗普表示，他不會簽署協議，除非通過談判能夠消除美國對這些國家的貿易逆差。

特朗普表示，「對我來說，逆差就是損失。我們將會實現順差，或者最差的情况是收支平衡」，「你知道，我就是靠這個當選的。這是我當選的最大原因之一」。

特朗普周六在社交媒體上發帖稱，「堅持住，這並不容易，但最終的結果將是歷史性的」。

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