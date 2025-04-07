特朗普表示，「我們將再次成為一個富裕的國家，前所未有的富裕」，「我們擁有一切優勢。先別管市場，我們擁有一切優勢」，「我不想看到任何下跌，但有時治病就必須得吃藥」。

特朗普在評論中特別提到了中國和歐盟，並表示世界各國領導人都在給他打電話，試圖與他達成協議。但特朗普表示，他不會簽署協議，除非通過談判能夠消除美國對這些國家的貿易逆差。

特朗普表示，「對我來說，逆差就是損失。我們將會實現順差，或者最差的情况是收支平衡」，「你知道，我就是靠這個當選的。這是我當選的最大原因之一」。

特朗普周六在社交媒體上發帖稱，「堅持住，這並不容易，但最終的結果將是歷史性的」。

其他報道

港元拆息普遍向上 港元升值至三周最強

中國3月末外匯存底按月增加134億美元

Bill Ackman等批評特朗普關稅措施

印度尋求與美國談判 不會實施報復性關稅

澳新：美關稅幅度超預期 增加經濟增長下行風險

話你知：美資高通曾欲購NXP 北京拒開綠燈 交易難產

由美資GIP或意國TiL管理 勢成中方批准考慮因素

滬指一度跌穿3100點 創板指現跌逾8% 失守1900點

融資界料交易倘告吹 處理成本或涉數億

貝萊德倘併長和港口 將成全球一哥 共擁逾百港口 各國審批取態成關鍵

在岸人民幣見11周最弱 富瑞料貶值30%

道明證券：聯儲局或提前減息 10年期債息或跌至3%

特朗普：中國反對關稅 阻礙TikTok交易

越南提取消所有美商品關稅 納瓦羅：問題在於涉充當中國出口產品避稅平台

銀河國際：中美關稅戰升級 香港房地產將相對影響為少

滬深三大指數大幅低開 滬指跌4.46%

恒指低開2119點 科指跌11% 齊見半年最大跌幅 及兩個月低

映恩生物IPO 入場費10424.08元

港股ADR跌1819點 夜期低水78點 美期跌逾3% 日股跌逾8% 韓澳跌逾5%

台交所：若出現非理性下跌 將採取措施穩定市場

韓國Kospi 200指數期貨大跌6.8% 程序化交易沽盤暫停五分鐘

獅騰控股擬3000萬美元收購內地AI公司

北水增持盈富 減持聯合能源