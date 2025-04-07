恒指最多曾跌2446點，創紀錄最大點數跌幅，幅度計，曾跌10.71%，是2008年10月27日後最大跌幅。國指、科指亦曾跌逾10%，齊見去年10月8日後最大跌幅。

恒指、科指齊跌穿100天線。北水續流入，北水交易成交額佔香港市場成交額降至21%。

恒指今早低開2119點，高位跌1801點，低位跌2446點，高低波幅644點。上升股份比例為3.17%，下跌為67.62%，無升跌為29.2%。

恒指半日跌2443點或10.7%，報20405點，大市成交金額3220億元；國指跌909點或10.8%，報7510點。恒生科技指數收報4571點，跌13.95%。

藍籌股成交金額1779.37億元，佔大市成交55.25%；科指成份股成交金額1144.06億元，佔大市成交35.52%；國指成份股成交金額1540.37億元，佔大市成交47.83%。

24隻雙櫃台股，總成交2.4億元人民幣，相當於約2.55億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少42.1%，至112.96億元，佔大市成交3.5%。牛熊證成交金額71.47億元，減少17.66%；窩輪成交金額41.48億元，減少61.68%。

藍籌3隻升，80隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）升0.62%，收報48.35元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌22.82%，收報19.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報36.15元，跌4.37%；跌幅最大的是聯想（0992）見52周低7.85元，收報7.89元，跌19.74%。

恒指跌穿50天線(22658.89點)、100天線(21184.57點)。科指10天線(5403.67點)跌穿50天線(5466.94點)，指數跌穿100天線(4945.39點)。

北水南下合計淨流入156.69億元，較上日減少45.58%，連續第11日流入，累計流入1184億元，對上一次連續11日淨流入是1月3日。北水本月累計流入760.39億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1361.97億元，較上日增6.05%，佔香港市場成交額由上日的22.18%減至21.14%。

三大指數表現

恒指曾跌最多10.71%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為15.39%。低見20403.72點，是2月4日20297.64點後最低。連跌3日，累計跌2800.88點，對上一次連跌3日是3月11日。第1日陰燭。

科指曾跌最多13.96%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為14.39%。低見4571.45點，是1月24日4538.72點後最低。連跌2日，累計跌854.99點，對上一次連跌2日是3月31日。第1日陰燭。

國指曾跌最多10.81%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為10.92%。低見7510.19點，是2月5日7472.37點後最低。連跌3日，累計跌1027.15點，對上一次連跌3日是3月21日。第1日陰燭。

個股表現

獅騰控股（2562）擬3000萬美元收購內地AI公司。收報15.08元，跌14.8%。

晶泰（2228）獲聯交所視為商業化，成首家脫「P」特專公司。收報4.33元，跌18.91%。

普拉達（1913）或獲借25億歐元，供收購Versace。見52周低44.3元，收報44.9元，跌12.82%。

Aeon信貸（0900）黎玉光：公司有足夠備用借款額配合貸款增長。收報5.93元，跌2.79%。

恒隆內地（0101）商場與韓國IP，Wiggle，Wiggle跨界合作。收報6.11元，跌9.48%。

英皇鐘錶珠寶（0887）伙前周大福（1929）「老臣子」陳世昌組合資企業，拓內地零售網絡。收報0.186元，跌12.26%。

周大福（1929）收報8.31元，跌14.59%。

健倍苗苗（2161）完成1.71億元收購天喜堂藥廠。收報1.52元，跌12.64%。

遠展（0035）及周企持股近一成澳洲賭企星億，未就9.4億澳元融資達協議。見52周低0.72元，收報0.73元，跌8.75%。

勵駿（1680）創辦人周錦輝轉讓9.5%持股予第二大股東李志強夫婦。收報0.099元，跌12.39%。

破頂股表現

破頂股包括，大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.94元，收報2.86元，無升跌；赤峰黃金（6693）創上市新高，見18.9元，收報17.5元，跌2.78%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1164.7元，收報1153.5元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1093.05元，收報1093.05元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見294元，收報279.9元，跌3.15%；新世紀醫療（1518）創52周高，見1.47元，收報1.2元，無升跌；億達中國（3639）創52周高，見0.098元，創上市新低，見0.07元，收報0.07元，跌27.84%；多想雲（6696）創52周高，見7.43元，收報7.06元，跌4.98。

破底股方面

83隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見24.8元，收報24.85元，跌13.57%；九龍倉置業（1997）低見17.72元，收報17.8元，跌8.62%；極兔速遞（1519）低見4.68元，收報4.73元，跌13.37%；江山控股（0295）低見0.013元，收報0.014元，無升跌；晨鳴紙業（1812）低見0.54元，收報0.56元，跌8.2%；泛海集團（0129）低見0.31元，收報0.315元，跌4.55%；中能控股（0228）低見0.04元，收報0.041元，跌12.77%；中手游（0302）低見0.355元，收報0.355元，跌14.46%；裕田中國（0313）低見0.072元，收報0.072元，跌15.29%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.21元，收報0.21元，跌16%。

160隻股份創52周低，其中十隻包括，海爾智家（6690）低見20.3元，收報20.5元，跌10.48%；銀娛（0027）低見26.8元，收報26.9元，跌10.78%；中石化（0386）低見3.78元，收報3.82元，跌6.83%；中海油（0883）低見16.06元，收報16.06元，跌12.91%；申洲國際（2313）低見46.2元，收報48.15元，跌9.32%；創科實業（0669）低見74.45元，收報75.25元，跌8.45%；信義光能（0968）低見2.42元，收報2.51元，跌15.49%；聯想（0992）低見7.85元，收報7.89元，跌19.74%；香格里拉（0069）低見4.13元，收報4.14元，跌9.61%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.43元，收報0.435元，跌7.45%。

異動股

上升異動股，包括，十月稻田（9676）收報8.07元，升32.73%；益美國際控股（1870）收報0.315元，升30.71%；ＸＩ二南方恒科（7552）收報2.546元，升27.68%；ＦＩ二華夏納一百（7522）創52周高，見1.18元，收報1.168元，升24.26%；ＦＩ二南方納指（7568）創52周高，見7.74元，收報7.675元，升24.19%；ＦＩ二南方恒指（7500）收報3.282元，升21.29%；熒德控股（8535）收報0.057元，升21.28%；ＦＩ二南方國指（7588）收報2.442元，升21.13%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.019元，升18.75%；ＦＩ二南方日經（7515）收報94.08元，升17.66%；三愛健康集團（1889）收報0.355元，升16.39%。

下跌異動股，包括，未來發展控股（1259）見52周低0.027元，收報0.029元，跌61.84%；中加國信（0899）收報0.075元，跌48.63%；科勁國際（6822）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌41.18%；昊天國際建投（1341）收報0.55元，跌33.73%；中木國際（1822）創上市新低，見0.105元，收報0.108元，跌28.95%；德琪醫藥－Ｂ（6996）收報2.32元，跌28.62%；ＸＬ二南方恒科（7226）收報3.982元，跌27.86%；億達中國（3639）創52周高，見0.098元，創上市新低，見0.07元，收報0.07元，跌27.84%；冠中地產（0193）收報0.325元，跌27.78%；雷士國際（2222）創上市新低，見0.6元，收報0.6元，跌27.71%。

其他報道

關稅戰開打 滬指半日重挫逾6% 深證成指失守1萬點

特朗普：「先別管市場」「我們將會實現順差」「堅持住」

港元拆息普遍向上 港元升值至三周最強

中國3月末外匯存底按月增加134億美元

Bill Ackman等批評特朗普關稅措施

印度尋求與美國談判 不會實施報復性關稅

澳新：美關稅幅度超預期 增加經濟增長下行風險

話你知：美資高通曾欲購NXP 北京拒開綠燈 交易難產

由美資GIP或意國TiL管理 勢成中方批准考慮因素

滬指一度跌穿3100點 創板指現跌逾8% 失守1900點

融資界料交易倘告吹 處理成本或涉數億

貝萊德倘併長和港口 將成全球一哥 共擁逾百港口 各國審批取態成關鍵

在岸人民幣見11周最弱 富瑞料貶值30%

道明證券：聯儲局或提前減息 10年期債息或跌至3%

特朗普：中國反對關稅 阻礙TikTok交易

越南提取消所有美商品關稅 納瓦羅：問題在於涉充當中國出口產品避稅平台

銀河國際：中美關稅戰升級 香港房地產將相對影響為少

滬深三大指數大幅低開 滬指跌4.46%

恒指低開2119點 科指跌11% 齊見半年最大跌幅 及兩個月低

映恩生物IPO 入場費10424.08元

港股ADR跌1819點 夜期低水78點 美期跌逾3% 日股跌逾8% 韓澳跌逾5%

台交所：若出現非理性下跌 將採取措施穩定市場

韓國Kospi 200指數期貨大跌6.8% 程序化交易沽盤暫停五分鐘

獅騰控股擬3000萬美元收購內地AI公司

北水增持盈富 減持聯合能源