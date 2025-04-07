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國務院前副總理劉鶴兒子劉天然據報涉金融貪腐被查

英國金融時報報道，中國當局正調查國務院前副總理劉鶴的兒子劉天然，涉懷疑金融貪腐有關。報道引述知情人士稱，劉天然已被調查6個月，可能已被拘捕。

劉鶴於美國總統特朗普第一個任期，代表中國與美國進行貿易談判。劉天然於2016年開設天壹資本（Skycus Capital）並擔任首任主席。

報道引述7名了解調查的消息人士表示，劉天然正被調查，而2名消息人士表示，調查與懷疑金融貪腐有關。

劉天然其中一名其同事表示，「劉天然已被調查一段時間，他可能失去自由」，意味他可能已被拘捕。另一名知情人士表示，劉天然已被拘留。另外2名知情人士表示，劉天然已被調查6個月。

知情人士又表示，中國政府最先調查劉天然與螞蟻集團原定高達370億美元的上市計劃之間的關係。螞蟻集團原本於2020年上市，有望成為全球最大規模的IPO，但其後被逼煞停。

該知情人士表示，調查過程中，其他與螞蟻集團案件無關的腐敗事件也被查出，並已向中共總書記習近平提交相關報告。知情人士又指，劉鶴可能因為兒子被查而變得低調。

劉鶴及天壹資本沒有回應金融時報置評請求。

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