彭博社引述消息報道，中國高層官員們在清明假期中密集開會，統籌應對特朗普政府的關稅措施並討論推前(moving forward)相關政策。官員們商議了消費、生育、出口轉內銷等相關補貼，討論並涉及將部分已經儲備好的政策在更早的時間公布。據報還討論了股市平准基金的細節。