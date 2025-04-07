文章日期：2025年4月7日 14:28
彭博社引述消息報道，中國高層官員們在清明假期中密集開會，統籌應對特朗普政府的關稅措施並討論推前(moving forward)相關政策。官員們商議了消費、生育、出口轉內銷等相關補貼，討論並涉及將部分已經儲備好的政策在更早的時間公布。據報還討論了股市平准基金的細節。
報道引述消息指，具體政策的宣布時機尚未確定，相關計劃還可能有變動，但現階段官員們認為已有充足的儲備措施。國務院新聞辦未立即置評。
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