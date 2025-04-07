文章日期：2025年4月7日 14:55
證券時報引述權威人士表示，中央匯金公司正在積極開展穩市操作。報道未給出更多細節
另外，中央匯金公告稱，公司堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。
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