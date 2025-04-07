《財聯社》引述權威人士報道，中央匯金公司正在積極開展穩市操作，滬指跌幅略為放緩，惟收市仍跌逾7%，兩市合共成交額15878億元人民幣（下同）。
滬指全日低開低走，日中一度跌穿3100點，低見3040點，收報3096點，跌245點或7.34%，連跌兩個交易日，成交額7354億元。
深證成指跌穿1萬點大關，低位見9220點，收報9364點，跌1001點或9.66%，連跌2個交易日，成交額8524億元。
創板指日內一度連環跌穿1900點及1800點大關，低位見1756點，收市險守1800點水平，收報1807點，跌258點或12.5%。
台股方面，台灣股市假期後復市，加權指數半日暴跌，開市即跌逾2000點，最低見19212點，暴瀉2086點，收市19232點，跌9.7%。創台股史上最大跌幅。其中台積電（台：2330）開市即跌停，報848元台幣，創去年8月初以來的低位。
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