張建泰表示，事實上，不斷加劇的滯脹風險可能會限制大幅減息的空間，而聯儲局不太可能重複其超寬鬆的貨幣寬鬆政策來應對類似於全球金融危機或新冠疫情的危機。目前，利率期貨市場預計年底前將有4.7次減息，而升息日之前預計減息次數約為3次。

張建泰表示，中國宣布報復性措施後，人行的人民幣匯率指引成為人們關注的焦點。認為，儘內地推出報復措施，但人行仍不允許人民幣大幅貶值以抵消美國關稅的影響。

張建泰表示，人行今早將中間價調降91點至7.198，顯示今日美元/人民幣現貨匯率的上限交易區間為7.3420，支撐了捍衛7.35心理支撐位的預期。未來幾天，市場參與者將密切關注人行是否會在人民幣匯率中間價7.2上劃定底線。同時，人民幣籃子指數回落至98.46，對出口板塊提供一定支撐。

張建泰表示，整體來看，維持美元/人民幣雙邊即期匯率和人民幣籃子指數下降的結合，有助於穩定人民幣預期，並全面削弱人民幣估值，以緩解中國出口產品所遭受的關稅衝擊。考慮到資本外流風險以及恢復市場對中國經濟增長信心的政策目標，人行不太可能允許人民幣大幅貶值。此外，人民幣穩定可以為中美貿易談判預留空間，並為人行提供迴旋餘地，以在必要時恢復貨幣寬鬆政策，穩定市場情緒並支持經濟增長。

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