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INCUBASE Studio與K11 Concepts合作推動全球動漫文化

娛樂體驗策展公司 INCUBASE Studio 公布，與 K11 Concepts Management Limited 達成策略性合作，攜手推動全球動漫文化。K11 Concepts Management Limited 旗下IP 孵化平台 K11 Experience 是動漫、文化及想像集中地，銳意發展創新動漫和相關文化娛樂體驗，為顧客定制想像力之旅。透過這次合作，INCUBASE Studio 將藉助 K11 Experience 龐大的客群、售票平台、CRM系統及背後的生態圈，在更多物業引入 INCUBASE Studio 的展覽項目，為新世代消費者打造沉浸式的二次元文化體驗，更攜手將該動漫文化體驗帶到全球。

據新聞稿，K11 創辦人鄭志剛一直積極推動文化產業發展，K11 Concepts Management Limited 集團行政總裁張之杰表示今次與 INCUBASE Studio 合作標誌著在推動動漫文化產業發展邁出重要一步，公司一直致力推動文化商業結合的商業模式，創造價值。今次面對動漫谷子文化及二次元的龐大機遇，決定投資 INCUBASE Studio 以支持本地文創產業發展及推廣動漫文化。

INCUBASE Studio 創辦人兼行政總裁葉宜昌表示，期望透過是次合作，能夠讓更多觀眾親身體驗創新的動漫文化，很榮幸能與K11 Concepts Management Limited 合作，為各地的動漫文化娛樂體驗帶來重要的發展機遇，以及支持公司加快實現發展藍圖。展望未來一年，將在IP 孵化平台 K11 Experience 引進更多國際知名IP，並探討更深入的合作形式，為世界各地更多動漫 迷帶來創新的娛樂體驗，推動動漫文化走向國際舞台，同時讓香港成為亞洲動漫文化產業的重要樞紐。

葉宜昌透露，INCUBASE Studio 將於年內在亞洲推出多個全新自家設計和策劃的重量級 IP 展覽體 驗，當中包括《蠟筆小新》、《龍珠》及《魔物獵人》，亦計劃把《百變小櫻》、《DAN DA DAN》、《偶像大師》、《我推的孩子》等多個備受期待的日本展覽和主題快閃店帶到不同地區。

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