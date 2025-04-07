國泰世華香港分行行長劉昌豪表示，香港寬頻一直是本行重要合作夥伴，他們牽頭安排首筆可持續發展掛鈎貸款 。由於市場反應熱烈，此次貸款已啟動超額認購權（綠鞋機制），融資金額由原先52.5億元，提高到67.5億元。他進一步指出，這筆可持續發展掛鈎貸款為2024年參與安排的第二筆銀團貸款，未來他們將持續為不同客戶提供創新融資方案，盼以具體行動協助企業分階段實現減碳目標。

此次貸款採用與預定可持續發展績效目標 (「SPTs」) 掛鈎的利率調整機制，當香港寬頻成功達成指定關鍵績效指標 (KPIs) 時，便能降低借貸成本，相關KPI和SPT專為減緩氣候變化及提升香港寬頻內部網絡安全而量身設計，以實現香港寬頻將ESG 目標納入業務層面的決心，以及創建永續發展未來的承諾，香港寬頻將以該筆貸款為現有未償還貸款進行再融資。

此外，香港寬頻已委託評級機構「惠譽常青」（Sustainable Fitch）為其「可持續發展掛鈎融資框架」提供第二方意見，並獲得「良好」的整體評級。該SPO確認香港寬頻的融資框架符合貸款市場協會（LMA）、銀團與貸款交易協會（LSTA）及亞太區貸款市場公會（APLMA）共同制定的《永續發展連結貸款原則》。 展望未來，國泰世華將持續關注商品能否幫助企業和社會共好，期許攜手企業邁向永續未來。

其他報道

INCUBASE Studio與K11 Concepts合作推動全球動漫文化

瑞穗：人行不太可能允許人民幣大幅貶值 美滯脹風險或限制大幅減息空間

澳新預期人行即將下調存款準備金率

滬指瀉逾7%3100點不保 深證成指暴跌近一成失守1萬關 台股重挫9.7%

中央匯金據報正開展穩市操作 將繼續增持ETF

港股、日股、台股高位累跌逾20%

內地據報清明期間開會 擬推前相關應對美關稅措施 曾討論股市平准基金細節

國務院前副總理劉鶴兒子劉天然據報涉金融貪腐被查

調查：全球去年AI投資總額3158億美元

半日沽空金額增92% 恒生中國企業沽空減46% 街貨增2%

石破茂稱關稅「對日本來說如同國難」 日股一度暴瀉近9%

恒指曾創紀錄跌2446點 半日跌2443點 全球表現最差 3藍籌逆市升

關稅戰開打 滬指半日重挫逾6% 深證成指失守1萬點

特朗普：「先別管市場」「我們將會實現順差」「堅持住」

港元拆息普遍向上 港元升值至三周最強

中國3月末外匯存底按月增加134億美元

Bill Ackman等批評特朗普關稅措施

印度尋求與美國談判 不會實施報復性關稅

澳新：美關稅幅度超預期 增加經濟增長下行風險

話你知：美資高通曾欲購NXP 北京拒開綠燈 交易難產

由美資GIP或意國TiL管理 勢成中方批准考慮因素

滬指一度跌穿3100點 創板指現跌逾8% 失守1900點

融資界料交易倘告吹 處理成本或涉數億