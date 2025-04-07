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國泰世華香港分行牽頭安排香港寬頻可持續發展掛鈎貸款67.5億

國泰世華銀行香港分行公布，成功牽頭安排電信及科技解決方案供應商香港寬頻（1310）首筆可持續發展掛鈎貸款。此外，該行亦是參與此項貸款的銀團中，唯一擔任牽頭安排行、帳簿管理人及主承銷商的台資銀行，充分展現其在港金融市場的專業能力與影響力，為香港電信市場寫下嶄新篇章。 

國泰世華香港分行行長劉昌豪表示，香港寬頻一直是本行重要合作夥伴，他們牽頭安排首筆可持續發展掛鈎貸款 。由於市場反應熱烈，此次貸款已啟動超額認購權（綠鞋機制），融資金額由原先52.5億元，提高到67.5億元。他進一步指出，這筆可持續發展掛鈎貸款為2024年參與安排的第二筆銀團貸款，未來他們將持續為不同客戶提供創新融資方案，盼以具體行動協助企業分階段實現減碳目標。

此次貸款採用與預定可持續發展績效目標 (「SPTs」) 掛鈎的利率調整機制，當香港寬頻成功達成指定關鍵績效指標 (KPIs) 時，便能降低借貸成本，相關KPI和SPT專為減緩氣候變化及提升香港寬頻內部網絡安全而量身設計，以實現香港寬頻將ESG 目標納入業務層面的決心，以及創建永續發展未來的承諾，香港寬頻將以該筆貸款為現有未償還貸款進行再融資。 

此外，香港寬頻已委託評級機構「惠譽常青」（Sustainable Fitch）為其「可持續發展掛鈎融資框架」提供第二方意見，並獲得「良好」的整體評級。該SPO確認香港寬頻的融資框架符合貸款市場協會（LMA）、銀團與貸款交易協會（LSTA）及亞太區貸款市場公會（APLMA）共同制定的《永續發展連結貸款原則》。 展望未來，國泰世華將持續關注商品能否幫助企業和社會共好，期許攜手企業邁向永續未來。

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