葉氏化工（0408）擬在現有塗料、油墨及潤滑油三大業務及溶劑投資上，計劃建立精美化工企業平台。執行董事兼行政總裁葉鈞表示，他們除在本業物色一至兩項投資，亦計劃去物色未來有需求而與本業有關的項目投資及培育。隨著內地房地產大幅調整，他料有望今年回穩，但是預見市場對玩具塗料需求持續。
他指，集團在當前市況會保持彈性，現時其淨負債率未到17%，料今年在資本性開支並不大。但是他們留意到，由於油漆、油墨業界陸續由第一代傳承至下一代，卻未必願意接手，亦有內地同業民企尋求在內地A股上市未成事，加上跨國企業退出市場，因此為他們提供可橫向購併目標。當中他們擬物色一至兩家，銷售達2億至3億元左右，並有盈利能力的同業去購併。以集團手上財務資源，及可承擔的淨負債比率達30%計，連同其待完成出售上海工廠70畝地皮套現，可動用購併的資金約5億至6億元。同時在物色購併時，亦不急於短時間內完成，並會按三年時間去物色。
在此之外，為構建精美化工企業平台，為集團的業務未來發展帶來更多支撐。執行董事及財務總裁何世豪指出，集團在過去兩年至今已投資約5000萬元，用於投資一線路板線路油墨企業及電動車電池UV噴墨等公司。戰略投資總經理葉俊指出，該等項目投資細，但是衡量過投資、回報後，即使風險高，卻是未來市場需求的項目，因此參與其中。他們在培育項目時，會物色細小的項目，不會高追。
至於本業方面，葉鈞稱，透過減低成本，並且在參與大投標項目方面進取些等策略，令去年度利潤實現增長。儘管他們有見建築塗料市場經歷內房大調後，今年有望回穩，然而他們有見如泡泡瑪特（9992）等對塑膠塗料需求持續，並且繼續看好玩具塗料市場的需求。較早前集團曾經到印尼市場參加展覽推介產品，他稱，直接海外銷售佔業務比重不夠10%，因此直接受到關稅戰影響未致太大。反而是赴外開拓的客戶及轉往越南等地開廠的客戶，則可能間接帶來影響。因此他相信，當各國受到美國關稅戰影響時，相對供應鏈完整的內地市場會有優勢，他們會繼續靜觀其變。現時集團的股息派發率高達八成，他謂，就算未來需要作新投資，對集團而言目前派息水平合適，冀派息保持平穩。
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