摩根士丹利策略師Michael Wilson等人表示，如果關稅擔憂沒有消退且聯儲局保持按兵不動，投資者應該為標普500指數進一步下跌7%至8%做準備。

恒指、國指跌逾13%，是全球主要指數中表現最差。恒指、科指齊下試250天線。

恒指曾跌最多3143點，點數計破紀錄，曾跌最多13.76%，是2008年10月27日後最大跌幅；科指則無論是點數或跌幅，均破紀錄，科指曾跌最多949點或17.87%；國指曾跌1205點則未破紀錄，曾跌最多14.31%，是2008年10月27日後最大跌幅。

大市成交增1.1倍，至6208億元，創紀錄新高，北水交易成交額增89%，佔香港市場成交額降至19.6%，是3月25日後收市新低。北水淨流入153.73億元，較上日減少46.6%。

10隻股份成交超過100億元，騰訊（0700）、盈富（2800）更超過500億元，阿里（9988）、小米（1810）逾400億元，恒生中國企業（2828）、南方恒生科技（3033）逾200億元。盈富、南方恒生科技成交齊創新高，騰訊、阿里近兩個月最多，小米近1個月最多，恒生中國企業則減少9%。阿里、小米、恒生中國企業、南方恒生科技跌幅破紀錄。

恒指今早低開2119點，高位跌1801點，低位跌3143點，高低波幅1342點，是2024年10月8日後收市新高。上升股份比例為3.66%，下跌為77.55%，無升跌為18.77%。

恒指收市跌3021點或13.22%，報19828點，大市成交金額6208億元，較上日增加114.48%；國指跌1157點或13.75%，報7262點。恒生科技指數收報4401點，跌17.16%。

藍籌股成交金額3461.15億元，佔大市成交55.75%；科指成份股成交金額2187.31億元，佔大市成交35.23%；國指成份股成交金額2995.64億元，佔大市成交48.25%。

24隻雙櫃台股，總成交4.29億元人民幣，相當於約4.55億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.56%，至170.59億元，佔大市成交2.74%。牛熊證成交金額105.26億元，增加21.26%；窩輪成交金額65.32億元，減少39.67%。

藍籌0隻升，83隻下跌，0隻無升跌。中電（0002）跌0.23%，收報63.8元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌26.44%，收報18.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報35.7元，跌5.56%；跌幅最大的是聯想（0992）見52周低7.4元，收報7.58元，跌22.89%。

恒指跌穿50天線(22647.34點)、100天線(21178.8點)下試250天線(19477.59點)。科指10天線(5386.63點)跌穿50天線(5463.53點)，指數跌穿100天線(4943.69點)，下試250天線(4267.85點)。

北水南下合計淨流入153.73億元，較上日減少46.6%，連續第11日流入，累計流入1181.04億元，對上一次連續11日淨流入是2025年1月3日。北水本月累計流入757.43億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）2439.7億元，較上日增89.98%，佔香港市場成交額由上日的22.18%減至19.64%。

三大指數表現

恒指曾跌最多13.76%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為15.39%。低見19706.03點，是1月23日19644.83點後最低。今日收市報19828.3點，是1月23日後收市新低，當日報19700.56點。連跌3日，累計跌3378.54點，對上一次連跌3日是3月11日。第1日陰燭。

科指曾跌最多17.87%，創紀錄最大跌幅，低見4363.55點，是1月16日4361.22點後最低。今日收市報4401.51點，是1月15日後收市新低，當日報4363.79點。連跌2日，累計跌1024.93點，對上一次連跌2日是3月31日。第1日陰燭。

國指曾跌最多14.31%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為17.41%。低見7214.9點，是2月3日7195.39點後最低。今日收市報7262.72點，是1月23日後收市新低，當日報7164.22點。連跌3日，累計跌1274.62點，對上一次連跌3日是3月21日。第1日陰燭。

大成交股表現

騰訊（0700）曾跌最多13.42%，是2023年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為15.67%。低見431元，是2月12日426元後最低。今日收市報435.4元，是2月11日後收市新低，當日報427.4元。收報435.4元，跌12.54%。連跌2日，累計跌68.60元，對上一次連跌2日是3月20日。第1日陰燭。成交金額增279.99%，至549.94億元，是2月17日後最多，當日達630.32億元。

盈富基金（2800）曾跌最多13.66%，是2001年9月12日後最大跌幅，當日跌幅為15.09%。低見19.98元，是2月3日19.95元後最低。今日收市報20.04元，是1月23日後收市新低，當日報19.9元。收報20.04元，跌13.4%。連跌2日，累計跌3.47元，對上一次連跌2日是3月31日。第1日陰燭。成交金額增96.34%，至510.97億元，創新高。

阿里巴巴（9988）曾跌最多19.03%，創上市以來最大跌幅。低見100元，是2月7日97.7元後最低。今日收市報101.3元，是2月7日後收市新低，當日報100元。收報101.3元，跌17.98%。連跌2日，累計跌3.479999元，對上一次連跌2日是3月31日。第1日陰燭。成交金額增103.03%，至415.86億元，是2月21日後最多，當日達444.57億元。

小米（1810）曾跌最多21.46%，創上市以來最大跌幅，低見36.05元，是1月24日34.5元後最低。今日收市報36.45元，是1月23日後收市新低，當日報34.5元。收報36.45元，跌20.59%。第1日陰燭。成交金額增101.49%，至408.85億元，是3月25日後最多，當日達717.95億元。

恒生中國企業（2828）曾跌最多14.39%，創上市以來最大跌幅，低見73.66元，是2月3日73.64元後最低。今日收市報74.12元，是1月23日後收市新低，當日報73.36元。收報74.12元，跌13.85%。連跌3日，累計跌13.179997元，對上一次連跌3日是3月21日。第1日陰燭。成交金額減9.17%，至210.11億元，是4月2日後最少，當日達108.58億元。

南方恒生科技（3033）曾跌最多17.85%，創上市以來最大跌幅，低見4.272元，是1月15日4.23元後最低。今日收市報4.296元，是1月15日後收市新低，當日報4.282元。收報4.296元，跌17.38%。連跌2日，累計跌1.014元，對上一次連跌2日是3月31日。第1日陰燭。成交金額增178.37%，至209億元，創新高。

個股表現

獅騰控股（2562）擬3000萬美元收購內地AI公司。收報14.24元，跌19.55%。

晶泰（2228）獲聯交所視為商業化，成首家脫「P」特專公司。收報3.97元，跌25.66%。

普拉達（1913）或獲借25億歐元，供收購Versace。見52周低43.75元，收報44.65元，跌13.3%。

Aeon信貸（0900）黎玉光：公司有足夠備用借款額配合貸款增長。收報5.9元，跌3.28%。

恒隆內地（0101）商場與韓國IP，Wiggle，Wiggle跨界合作。收報5.96元，跌11.7%。

英皇鐘錶珠寶（0887）伙前周大福（1929）「老臣子」陳世昌組合資企業，拓內地零售網絡。收報0.181元，跌14.62%。

周大福（1929）收報7.93元，跌18.5%。

健倍苗苗（2161）完成1.71億元收購天喜堂藥廠。收報1.52元，跌12.64%。

遠展（0035）及周企持股近一成澳洲賭企星億，未就9.4億澳元融資達協議。見52周低0.71元，收報0.74元，跌7.5%。

勵駿（1680）創辦人周錦輝轉讓9.5%持股予第二大股東李志強夫婦。收報0.09元，跌20.35%。

破頂股表現

破頂股包括，大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.94元，收報2.79元，跌2.45%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見18.9元，收報16.26元，跌9.67%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1164.7元，收報1152.2元，跌0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.35元，收報1116.3元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.5元，收報1177.5元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1093.5元，收報1093.5元，升0.05%；ＧＸ３５美債－Ｕ（9450）創上市新高，見7.17元，收報7.17元，升0.99%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見294元，收報278.8元，跌3.53%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1086.4元，收報1086.4元，升0.24%；建生國際（0224）創52周高，見0.9元，收報0.84元，升12%；新世紀醫療（1518）創52周高，見1.47元，收報1.15元，跌4.17%；優越集團控股（1841）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；維天運通（2482）創52周高，見1.57元，收報1.56元，無升跌；億達中國（3639）創52周高，見0.118元，創上市新低，見0.07元，收報0.09元，跌7.22%；多想雲（6696）創52周高，見7.43元，收報7.19元，跌3.23%；海通滬深三百（2811）創52周高，見#N/A N/A元，見52周低#N/A N/A元，收報13.13元，無升跌；ＦＩ二華夏納一百（7522）創52周高，見1.202元，收報1.174元，升24.89%；ＦＩ二南方納指（7568）創52周高，見7.89元，收報7.765元，升25.65%。

破底股方面

131隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見24.05元，收報24.5元，跌14.78%；九龍倉置業（1997）低見17.34元，收報17.36元，跌10.88%；極兔速遞（1519）低見4.68元，收報4.68元，跌14.29%；國際家居零售（1373）低見0.9元，收報0.9元，跌8.16%；江山控股（0295）低見0.013元，收報0.014元，無升跌；晨鳴紙業（1812）低見0.51元，收報0.52元，跌14.75%；泛海集團（0129）低見0.305元，收報0.31元，跌6.06%；正商實業（0185）低見0.076元，收報0.076元，跌18.28%；中能控股（0228）低見0.04元，收報0.041元，跌12.77%；中策資本控股（0235）低見0.02元，收報0.02元，跌13.04%。

177隻股份創52周低，其中十隻包括，閱文（0772）低見22.5元，收報22.7元，跌14.98%；海爾智家（6690）低見19.58元，收報19.82元，跌13.45%；金沙中國（1928）低見13.2元，收報13.36元，跌14.25%；銀娛（0027）低見26.05元，收報26.4元，跌12.44%；中石化（0386）低見3.75元，收報3.76元，跌8.29%；中石油（0857）低見5.32元，收報5.32元，跌15.56%；中海油（0883）低見15.5元，收報15.62元，跌15.29%；申洲國際（2313）低見46.2元，收報47.15元，跌11.21%；創科實業（0669）低見73.7元，收報73.9元，跌10.1%；信義光能（0968）低見2.36元，收報2.39元，跌19.53%。

異動股

上升異動股，包括，ＸＩ二南方恒科（7552）收報2.69元，升34.9%；十月稻田（9676）收報7.83元，升28.78%；ＦＩ二南方國指（7588）收報2.584元，升28.17%；ＦＩ二南方恒指（7500）收報3.448元，升27.42%；ＦＩ二南方納指（7568）創52周高，見7.89元，收報7.765元，升25.65%；ＦＩ二華夏納一百（7522）創52周高，見1.202元，收報1.174元，升24.89%；東方支付集團控股（8613）收報0.156元，升23.81%；ＦＩ二南方日經（7515）收報98.16元，升22.76%；熒德控股（8535）收報0.057元，升21.28%；益美國際控股（1870）收報0.285元，升18.26%；勵晶太平洋（0575）收報0.485元，升16.87%。

下跌異動股，包括，未來發展控股（1259）見52周低0.027元，收報0.028元，跌63.16%；中加國信（0899）創上市新低，見0.071元，收報0.072元，跌50.68%；昊天國際建投（1341）收報0.45元，跌45.78%；ＸＬ二南方恒科（7226）收報3.61元，跌34.6%；ＸＬ二博時中創業（7234）創上市新低，見2.25元，收報2.27元，跌34.05%；實德環球（0487）收報0.053元，跌32.91%；高偉電子（1415）收報16.9元，跌32.13%；西銳（2507）收報25.2元，跌32.08%；邁富時（2556）創上市新低，見34.45元，收報34.6元，跌31.28%；百心安－Ｂ（2185）收報1.86元，跌31.11%。

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