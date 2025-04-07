上周末特朗普表明，除非美國與特定國家的雙邊貿易逆差完全消除，否則將維持對等關稅措施。此言論進一步增加了潛在談判或暫緩措施的不確定性，尤其考慮到一些國家即使與美國有貿易順差，也被徵收10%的基本關稅。中國已於上周五（4月7日）宣布反制措施，自4月10日起對所有美國進口商品加徵34%關稅。趙耀庭指出，目前正處於觀望狀態，因美國方面可能進一步將措施升級。

亞洲股市重挫

今日亞洲市場普遍重挫。趙耀庭分析，亞洲經濟結構高度依賴貿易（亞洲出口模式），而美國政府採用簡單的方法計算加徵關稅稅率（將雙邊貿易逆差除以該國對美出口總額），這種計算方式亞洲國家的關稅水平更高。不過，亞洲貨幣表現相對堅挺，日元更展現避險特性。而美元走弱可能反映出，當考慮到對所有貿易夥伴加徵關稅造成的累積影響時，美國經濟將比大多數其他國家受到更大影響。

亞洲估值吸引 增長前景佳

儘管短期波動劇烈，趙耀庭建議投資者保持對亞洲市場的配置，因為該區估值吸引且增長前景較佳，各國亦可能加會加大財政和貨幣刺激力度，為本地經濟增長提供支撐。他認為，今日市況反映關稅政策可能適得其反，市場正重新評估美國經濟衰退風險，甚至滯脹可能性，投資者可能會尋找其他市場來避險。

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