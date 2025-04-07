moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

亞股「黑色星期一」 景順：亞股估值吸引 籲續投資亞洲市場

受關稅戰拖累，環球股市爆發股災，港股收市跌逾3000點，創史上最大跌幅。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭分析指，美國關稅政策不確定性令市場避險情緒升溫，但亞洲市場估值吸引，相對之下增長前景更佳，投資者應繼續投資亞洲市場。

上周末特朗普表明，除非美國與特定國家的雙邊貿易逆差完全消除，否則將維持對等關稅措施。此言論進一步增加了潛在談判或暫緩措施的不確定性，尤其考慮到一些國家即使與美國有貿易順差，也被徵收10%的基本關稅。中國已於上周五（4月7日）宣布反制措施，自4月10日起對所有美國進口商品加徵34%關稅。趙耀庭指出，目前正處於觀望狀態，因美國方面可能進一步將措施升級。

亞洲股市重挫

今日亞洲市場普遍重挫。趙耀庭分析，亞洲經濟結構高度依賴貿易（亞洲出口模式），而美國政府採用簡單的方法計算加徵關稅稅率（將雙邊貿易逆差除以該國對美出口總額），這種計算方式亞洲國家的關稅水平更高。不過，亞洲貨幣表現相對堅挺，日元更展現避險特性。而美元走弱可能反映出，當考慮到對所有貿易夥伴加徵關稅造成的累積影響時，美國經濟將比大多數其他國家受到更大影響。

亞洲估值吸引 增長前景佳

儘管短期波動劇烈，趙耀庭建議投資者保持對亞洲市場的配置，因為該區估值吸引且增長前景較佳，各國亦可能加會加大財政和貨幣刺激力度，為本地經濟增長提供支撐。他認為，今日市況反映關稅政策可能適得其反，市場正重新評估美國經濟衰退風險，甚至滯脹可能性，投資者可能會尋找其他市場來避險。

 

其他報道

國泰據報禁止機組人員帶「尿袋」上機執勤

證監會：持牌虛擬資產交易平台質押服務 須披露資產可能面臨的風險

國泰世華香港分行牽頭安排香港寬頻可持續發展掛鈎貸款67.5億

市場顯示 美國今年減息由三次升至五次

INCUBASE Studio與K11 Concepts合作推動全球動漫文化

瑞穗：人行不太可能允許人民幣大幅貶值 美滯脹風險或限制大幅減息空間

澳新預期人行即將下調存款準備金率

滬指瀉逾7%3100點不保 深證成指暴跌近一成失守1萬關 台股重挫9.7%

中央匯金據報正開展穩市操作 將繼續增持ETF

港股、日股、台股高位累跌逾20%

內地據報清明期間開會 擬推前相關應對美關稅措施 曾討論股市平准基金細節

國務院前副總理劉鶴兒子劉天然據報涉金融貪腐被查

調查：全球去年AI投資總額3158億美元

半日沽空金額增92% 恒生中國企業沽空減46% 街貨增2%

石破茂稱關稅「對日本來說如同國難」 日股一度暴瀉近9%

恒指曾創紀錄跌2446點 半日跌2443點 全球表現最差 3藍籌逆市升

關稅戰開打 滬指半日重挫逾6% 深證成指失守1萬點

特朗普：「先別管市場」「我們將會實現順差」「堅持住」

港元拆息普遍向上 港元升值至三周最強

中國3月末外匯存底按月增加134億美元

Bill Ackman等批評特朗普關稅措施

印度尋求與美國談判 不會實施報復性關稅

澳新：美關稅幅度超預期 增加經濟增長下行風險

話你知：美資高通曾欲購NXP 北京拒開綠燈 交易難產

由美資GIP或意國TiL管理 勢成中方批准考慮因素

滬指一度跌穿3100點 創板指現跌逾8% 失守1900點

融資界料交易倘告吹 處理成本或涉數億

貝萊德倘併長和港口 將成全球一哥 共擁逾百港口 各國審批取態成關鍵

在岸人民幣見11周最弱 富瑞料貶值30%

道明證券：聯儲局或提前減息 10年期債息或跌至3%

特朗普：中國反對關稅 阻礙TikTok交易

越南提取消所有美商品關稅 納瓦羅：問題在於涉充當中國出口產品避稅平台

銀河國際：中美關稅戰升級 香港房地產將相對影響為少