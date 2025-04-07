Microsoft 香港和數碼港的合作計劃分為兩個階段。第一階段是「初創企業中心」 ，擁有一定技術基礎、計劃研發軟體式服務及產品，而且還沒進入D輪或其後融資階段的初創企業可自由報名參加。

在70間報名參與的初創企業中有六間企業脫穎而出，參與進階階段。在進階計劃中，企業能獲得一對一的技術指導。除了Microsoft Azure 資金支援及Azure AI Studio和Azure OpenAI服務等人工智能模型外，六間企業更能使用Azure AI的限量功能，例如可模擬人類思考過程的認知運算功能，以及語音識別API，幫助發展和建立更新穎和具前瞻性的解決方案。最終Microsoft香港與數碼港亦策劃計劃成果展作為平台，支援六間企業作商業配對。

獲挑選的六間企業來自不同領域，其解決方案涵蓋醫療、保險索償、風險管理及企業可持續發展等，並正準備在Microsoft Azure Marketplace上發行。作為計劃的一部分，六間企業亦在3月25日於數碼港舉行的計劃成果展上，向潛在客戶和投資者展示其人工智能技術和方案，成果展吸引逾50人參與。

Microsoft香港全球夥伴解決方案總監李宇軒表示，是次計劃希望透過數碼港及Microsoft香港在人才培育和人工智能創新方面的平台和經驗，製造協同效應，幫助有潛質的本土初創企業進一步應用人工智能的潛力，讓它們在本地以至國際市場取得成功。香港數碼港生態圈發展總監李潤龍表示，這項合作計劃為五間數碼港初創企業提供了重要的支持及機會。他們期待與Microsoft香港繼續深化合作，共同為初創企業製造更多機遇，進一步推動香港的數字經濟的長遠發展。

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