談到INCUBASE Studio與K11 Concepts Management Limited的策略投資，INCUBASE Studio創辦人兼行政總裁葉宜昌表示，今次是K11 Concepts Management入股公司，作為少數權益股東，亦有其他策略性協議。K11 Concepts Management 雖然入股公司，但一直「留返主動權俾公司做決策，無干預公司，俾好多自由度公司」。

葉宜昌指，其實雙方一路都有合作，今年及明年會經不同方位合作，如將展覽引入K11商場網絡，可以參與K11售票系統賣門票，甚至共同投資新項目都可以合作。而一些全球首發展覽包括蠟筆小新、龍珠、魔物獵人等都由公司策劃，並帶來香港。

他認為INCUBASE Studio能吸引到Adrian投資，「我夠膽講，我哋係（本港）最多授權展覽嘅公司，係日本網絡、授權商都對我哋好認識」，「佢哋睇到我哋嘅專業及網絡好強，對我哋好高信任」。

他指，雖然香港租金高昂，但仍在港設有場地，是希望為大家不用飛去外地亦能睇到這些展覽，未來會繼續發展，希望將業務擴至包括亞洲的台灣、泰國等、歐美、中東等地，與K11合作將一體式動漫體驗文化的業務模式帶到唔同城市，帶向國際。

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