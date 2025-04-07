謝德華表示，預計中國刺激經濟政策措施的力度會加大及加快，他認為下半年投資機會較大，恒生投資目前仍最看好內地及香港股市。

謝德華續指，今年內地GDP增速目標為5%，他表示若要達標，內地需要推出更多刺激經謝德濟措施，而他預料未來內地將會有更多支持民營企業，以及減息降準的政策，恒生投管料今年貸款市場報價利率（LPR）存款準備金率亦有調整空間。他表示人工智能（AI）等為國策，不會因關稅而有影響，預期企業會繼續大力投資科技及AI產業。

被問到現時是否買入內地及香港股票市場的機會時，謝德華表示難以預測，目前市場仍未完全反映關稅的影響；他續指，即使近期關稅措施的發展，恒生投資仍料今年美國減息兩次，下半年起開始才減息，另料特朗普會實行競選的承諾，如降企業稅率及放寬監管措施等。

其他報道

恒跌3021點 大市成交6208億創新高 科指點數、跌幅破紀錄 齊下試250天線

國泰據報禁止機組人員帶「尿袋」上機執勤

證監會：持牌虛擬資產交易平台質押服務 須披露資產可能面臨的風險

國泰世華香港分行牽頭安排香港寬頻可持續發展掛鈎貸款67.5億

市場顯示 美國今年減息由三次升至五次

INCUBASE Studio與K11 Concepts合作推動全球動漫文化

瑞穗：人行不太可能允許人民幣大幅貶值 美滯脹風險或限制大幅減息空間

澳新預期人行即將下調存款準備金率

滬指瀉逾7%3100點不保 深證成指暴跌近一成失守1萬關 台股重挫9.7%

中央匯金據報正開展穩市操作 將繼續增持ETF

港股、日股、台股高位累跌逾20%

內地據報清明期間開會 擬推前相關應對美關稅措施 曾討論股市平准基金細節

國務院前副總理劉鶴兒子劉天然據報涉金融貪腐被查