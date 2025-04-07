恒生指數今曾破紀錄跌3143點，最後跌3021點。恒生投資管理股票主管謝德華表示，受關稅影響拖累各資產類別表現，謝表示關稅戰的走勢較恒生投管所預期為激進，中國亦迅速推出反制力度較預期大的措施，市場不確定性增加，美國經濟進入衰退的憂慮升溫，預期本季投資市場仍續波動，預計仍需待美國與各國進行談判、及關稅稅率調整等利好消息出現，內地及香港股市况才會有較大反彈。
謝德華表示，預計中國刺激經濟政策措施的力度會加大及加快，他認為下半年投資機會較大，恒生投資目前仍最看好內地及香港股市。
謝德華續指，今年內地GDP增速目標為5%，他表示若要達標，內地需要推出更多刺激經謝德濟措施，而他預料未來內地將會有更多支持民營企業，以及減息降準的政策，恒生投管料今年貸款市場報價利率（LPR）存款準備金率亦有調整空間。他表示人工智能（AI）等為國策，不會因關稅而有影響，預期企業會繼續大力投資科技及AI產業。
被問到現時是否買入內地及香港股票市場的機會時，謝德華表示難以預測，目前市場仍未完全反映關稅的影響；他續指，即使近期關稅措施的發展，恒生投資仍料今年美國減息兩次，下半年起開始才減息，另料特朗普會實行競選的承諾，如降企業稅率及放寬監管措施等。
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