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呂耀東：尋求吸引更多亞洲區內中產客人來臨  擬引入高科技主題公園

澳門雜誌英文板《澳門商訊》（Macau Business）最新一期刋載關於銀河娛樂（0027）主席呂耀東的訪問，他在訪問中表示，雖然集團創辦人呂志和已經離世，但是他們會繼續呂志和的遺志，助集團再創高峰。以集團手持310億元現金同時，足夠完成發展澳門銀河第四期。他說，未來面向的不止賭場玩家，而是更龐大而擬尋求多元體驗的中產客人，並對澳門全年實現賭收2400億澳門元審慎樂觀。他們除了爭取更佳業績表現，亦著重成本控制。同時擬吸引更多亞洲區內中產客人來臨。

至於在處置僅餘的衛星場華都娛樂場方面，呂耀東稱，該衛星場約有180名職工，集團已經著手和該衛星場的成員展開討論未來發展問題，及正等待政府指引，尋求在今年底前確定衛星場的出路。在長遠發展上，他認為非博彩元素仍然有很多空間去增長，隨著綜藝場館、會展中心及其他設施陸續建成，將可帶動非博彩業務增長，最重要還是確保有正確的設施針對客人的需要。例如持續舉辦很多演唱會，帶動了客人在酒店、餐飲消費，並最終到娛樂場耍樂。零售領域無疑受人民幣弱勢影響，但是他相信，他們已經不能只靠零售項目讓客人購物，而是要更多體驗，因此需要注入更多娛樂及餐飲體驗。

在新酒店方面，呂耀東稱，新增的嘉佩樂酒店目前未有具體開業日期，相信該酒店開業提供更多休閒體驗及額外選擇。隨著澳門銀河四期於2027年投入運作，屆時酒店數目會由現有9間，增至15間，引進的品牌對澳門而言屬全新，全部均為五星級酒店，並且擬吸引更多來自亞洲地區內，如韓國、日本、東南亞甚至擴充到印度和中東市場的海外遊客來臨。同時，亦需要國際級藝人及食品，吸引海外遊客。同時亦可與香港合作，舉辦體育盛事。他們亦對到泰國市場發展感到興趣，等待政府立後後再跟進。

緊隨澳門銀河四期，呂耀東指出，他們正待政府釐清將來發展後，再跟進橫琴的發展，尤其需要在繁忙時間如何更順暢處理兩地通關問題，最為重要。此外，他們亦正就澳門銀河剩餘的土地上，開發主題公園，並期待這會是對澳門而言屬新類別的項目，並且傾向與高科技有密切關係，料會包含LED、機械人及人工智能元素。他們會尋求與伙伴合作，在發展過程中，亦需要尋求政府支持。政府推動博企到渡假村外開發的路環荔枝碗項目，呂耀東謂，已經建成介紹當地造船業，供本地人及遊客享用的設施，並且擬發展第二期，會融合體育元素，包括滑板場及相關設施，均可以探索去發展。

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