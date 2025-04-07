恒生投資管理宣布，推出恒生高息股30指數交易所買賣基金（ETF）（3466），該ETF追蹤共30隻於香港上市的高股息股票，板塊涵蓋金融、房地產及必需消費等行業，而ETF為每月派息，每個基金單位15元，一手400個基金單位，一手入場費6000元，全年經常性開支比率料為0.85%，另設非上市基金單位。
恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，ETF中逾九成的成份股其主要業務的來源地為內地及香港，另她舉例，若投資者以每股形式購入，恒生高息股30指數的成份股，入場費需為37萬元，其投資門檻對散户而言較高，而恒生高息股30指數一手入場費只需6000元，另適合於波動市及用於平衡投資者的投資組合。
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