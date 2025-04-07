中海外（0688）公布，3月份的合約物業銷售額約212億元人民幣(下同)，按年下跌48.6%；相應的銷售面積約為94.71萬平方米，按年下跌8.5%。
2025年1月至3月，中海外累計合約物業銷售金額約464.2億元，按年下跌22.9%；相應的累計已售樓面面積約219.3萬平方米，按年上升8.4%。截至2025年3月31日，中海外錄得已認購物業銷售約77.29億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
2025年3月，公司在瀋陽、北京、廈門、濟南和杭州共收購了五幅地塊，權益建築面積約84.57萬平方米。集團就相關土地收購的權益土地出讓金約181.05億元。此外，中海外宏洋（0081）在安徽省合肥市收購了一幅地塊，權益建築面積約11.39萬平方米，相關土地收購的權益土地出讓金約11.14億元。
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