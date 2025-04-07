去年本港首批虛擬貨幣交易所買賣基金（ETF）上市，惟市場反應持續不如預期。茹海陽相信，資金進入相關市場仍需時間，對於有機構資金優先考慮美國市場類似產品，他坦言美國市場起步較早、體量較大，但認為一至兩年內隨著不同地區趨向於實行本地化監管，尤其本港虛產相關金融產品規範日臻完善，更多在地機構會選擇當地持牌平台。

本港目前有10間VATP，市場競爭日趨激烈，不過茹海陽指，由於虛產交易所運營成本較高，或有部分牌照持有人選擇退出市場，而未來VATP之間將有所整合。而Hashkey將持續推出創新產品，包括早前的代幣化貨幣市場ETF，以保持領先地位。

此外，特朗普勝選後比特幣等虛產市場曾大受鼓舞一路上揚，但近期則陷入沉寂。茹海陽認為，幣價下跌短期內影響散戶吸引力，客戶新增數量或有回撤，但屬正常市場週期。他續指，特朗普選舉期間對虛產的相關承諾主要是為滿足幣圈票倉需求，而實際上從虛產角度看，市場對美國新政府預期過高，而關稅戰帶來的短期市況波動亦正生效，但長期虛產市場仍有進一步發展空間。

消息面上，茹海陽續指，當前環球市面上並沒有太多與虛產相關的負面消息，反而美國正就穩定幣立法，內容包括規管穩定幣發行人等，相信新政策會對市場產生進一步影響。

其他報道

恒指跌3021點 大市成交6208億創新高 科指點數、跌幅破紀錄 齊下試250天線

國泰據報禁止機組人員帶「尿袋」上機執勤

證監會：持牌虛擬資產交易平台質押服務 須披露資產可能面臨的風險

國泰世華香港分行牽頭安排香港寬頻可持續發展掛鈎貸款67.5億

市場顯示 美國今年減息由三次升至五次

INCUBASE Studio與K11 Concepts合作推動全球動漫文化

瑞穗：人行不太可能允許人民幣大幅貶值 美滯脹風險或限制大幅減息空間

澳新預期人行即將下調存款準備金率

滬指瀉逾7%3100點不保 深證成指暴跌近一成失守1萬關 台股重挫9.7%

中央匯金據報正開展穩市操作 將繼續增持ETF

港股、日股、台股高位累跌逾20%

內地據報清明期間開會 擬推前相關應對美關稅措施 曾討論股市平准基金細節

國務院前副總理劉鶴兒子劉天然據報涉金融貪腐被查

調查：全球去年AI投資總額3158億美元

半日沽空金額增92% 恒生中國企業沽空減46% 街貨增2%

石破茂稱關稅「對日本來說如同國難」 日股一度暴瀉近9%

恒指曾創紀錄跌2446點 半日跌2443點 全球表現最差 3藍籌逆市升

關稅戰開打 滬指半日重挫逾6% 深證成指失守1萬點

特朗普：「先別管市場」「我們將會實現順差」「堅持住」

港元拆息普遍向上 港元升值至三周最強

中國3月末外匯存底按月增加134億美元

Bill Ackman等批評特朗普關稅措施