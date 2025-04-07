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HashKey：期望本港今年出現虛產相關合規衍生工具

證監會向持牌虛擬資產交易平台（VATP）發提供質押服務監管指引，可質押產品包括虛產現貨ETF。本地VATP之一的HashKey交易所，其事業群聯席CEO茹海陽表示，平台已就質押產品布局。他還認為，隨著創新產品持續湧現，虛產市場將被「重新定義」，並期望今年本港出現虛產相關的合規衍生工具，相信未來一般零售投資者亦可買入有關資產。

去年本港首批虛擬貨幣交易所買賣基金（ETF）上市，惟市場反應持續不如預期。茹海陽相信，資金進入相關市場仍需時間，對於有機構資金優先考慮美國市場類似產品，他坦言美國市場起步較早、體量較大，但認為一至兩年內隨著不同地區趨向於實行本地化監管，尤其本港虛產相關金融產品規範日臻完善，更多在地機構會選擇當地持牌平台。

本港目前有10間VATP，市場競爭日趨激烈，不過茹海陽指，由於虛產交易所運營成本較高，或有部分牌照持有人選擇退出市場，而未來VATP之間將有所整合。而Hashkey將持續推出創新產品，包括早前的代幣化貨幣市場ETF，以保持領先地位。

此外，特朗普勝選後比特幣等虛產市場曾大受鼓舞一路上揚，但近期則陷入沉寂。茹海陽認為，幣價下跌短期內影響散戶吸引力，客戶新增數量或有回撤，但屬正常市場週期。他續指，特朗普選舉期間對虛產的相關承諾主要是為滿足幣圈票倉需求，而實際上從虛產角度看，市場對美國新政府預期過高，而關稅戰帶來的短期市況波動亦正生效，但長期虛產市場仍有進一步發展空間。

消息面上，茹海陽續指，當前環球市面上並沒有太多與虛產相關的負面消息，反而美國正就穩定幣立法，內容包括規管穩定幣發行人等，相信新政策會對市場產生進一步影響。

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