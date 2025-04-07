市場預期內地將加大刺激政策，徐建煒認為需要取決於貿易戰的動態，如果貿易衝突只集中在對美出口，內地可能不會行動得那麼快，因為美國在內地出口份額已經非常小了，而內地真正最需要美國的半導體和先進技術產品則受到美國限制，因此美國對內地經濟的直接影響其實不是相當大。他預期未來數月內地會觀察未來發展，例如TikTok談判、是否有機會延遲關稅等，但內地官媒已指內地會有更強有力措施，減少影響以幫助經濟。

人民幣方面，徐建煒認為難以通過對美元貶值降低衝擊，因為會增加進口成本，同時內地已對美國貨品徵收34%關稅。此外，因為徵收的關稅太高，即使貶值也無補於事。他認為人行不會採取太進取的寬鬆貨幣政策，預期會先觀看關稅實際影響情况，以採取最佳的行動。

對於香港的影響，亞太區首席經濟學家艾西亞認為香港、新加坡等細小經濟體過去受惠於全球化，也將因為關稅受損，越小的經濟體越沒有談判能力，處境會更為困難。香港作為外資投入內地的中介，內地有七成外來投資來自香港，不過現時情况演變為更多結構上的經濟戰，即使外資看好內地市場，也會儘量減少在內地投資，因此香港情况會更為困難。另一方面，雖然內地股市沒有受到關稅太大影響，不過香港沒有資本管制，相關影響完全反映在香港股市，目前難以見到出現階段性協議帶動反彈。

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