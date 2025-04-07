moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

法國外貿銀行降中國GDP增長至4.2% 香港將因關稅受損

法國外貿銀行將今年內地GDP增長預測，由4.7%降至4.2%，大中華區高級經濟學家徐建煒表示，該行計算美國對華關稅稅率已升至70%，沒有普通企業可以吸收，關稅不只對內地出口影響巨大，也會外溢至投資信心、消費，現時內地亦面對本地市場通縮壓力，因此不能將所有外需轉至競爭不斷的內銷市場。他指4.2%增長已考慮內地會採取更大的刺激措施，並非容易達到的增速，若內地不採取其他措施，關稅將降低內地GDP增速1至2個百分點。

市場預期內地將加大刺激政策，徐建煒認為需要取決於貿易戰的動態，如果貿易衝突只集中在對美出口，內地可能不會行動得那麼快，因為美國在內地出口份額已經非常小了，而內地真正最需要美國的半導體和先進技術產品則受到美國限制，因此美國對內地經濟的直接影響其實不是相當大。他預期未來數月內地會觀察未來發展，例如TikTok談判、是否有機會延遲關稅等，但內地官媒已指內地會有更強有力措施，減少影響以幫助經濟。

人民幣方面，徐建煒認為難以通過對美元貶值降低衝擊，因為會增加進口成本，同時內地已對美國貨品徵收34%關稅。此外，因為徵收的關稅太高，即使貶值也無補於事。他認為人行不會採取太進取的寬鬆貨幣政策，預期會先觀看關稅實際影響情况，以採取最佳的行動。

對於香港的影響，亞太區首席經濟學家艾西亞認為香港、新加坡等細小經濟體過去受惠於全球化，也將因為關稅受損，越小的經濟體越沒有談判能力，處境會更為困難。香港作為外資投入內地的中介，內地有七成外來投資來自香港，不過現時情况演變為更多結構上的經濟戰，即使外資看好內地市場，也會儘量減少在內地投資，因此香港情况會更為困難。另一方面，雖然內地股市沒有受到關稅太大影響，不過香港沒有資本管制，相關影響完全反映在香港股市，目前難以見到出現階段性協議帶動反彈。

其他報道

恒指插逾13%全球主要指數中表現最差 陳茂波今日傍晚見傳媒

鄭志剛私人持有K11 Concepts：未來會繼續投資其他項目

Micorsoft香港與數碼港合作  選出六初創企業參與人工智能合作計劃

全日沽空金額增86% 騰訊沽空增2倍

亞股「黑色星期一」 景順：亞股估值吸引 籲續投資亞洲市場

恒指跌3021點 大市成交6208億創新高 科指點數、跌幅破紀錄 齊下試250天線

國泰據報禁止機組人員帶「尿袋」上機執勤

證監會：持牌虛擬資產交易平台質押服務 須披露資產可能面臨的風險

國泰世華香港分行牽頭安排香港寬頻可持續發展掛鈎貸款67.5億

市場顯示 美國今年減息由三次升至五次

INCUBASE Studio與K11 Concepts合作推動全球動漫文化

瑞穗：人行不太可能允許人民幣大幅貶值 美滯脹風險或限制大幅減息空間

澳新預期人行即將下調存款準備金率

滬指瀉逾7%3100點不保 深證成指暴跌近一成失守1萬關 台股重挫9.7%

中央匯金據報正開展穩市操作 將繼續增持ETF

港股、日股、台股高位累跌逾20%

內地據報清明期間開會 擬推前相關應對美關稅措施 曾討論股市平准基金細節

國務院前副總理劉鶴兒子劉天然據報涉金融貪腐被查

調查：全球去年AI投資總額3158億美元

半日沽空金額增92% 恒生中國企業沽空減46% 街貨增2%

石破茂稱關稅「對日本來說如同國難」 日股一度暴瀉近9%

恒指曾創紀錄跌2446點 半日跌2443點 全球表現最差 3藍籌逆市升