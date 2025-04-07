被問到能否通過談判降低關稅，法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建煒認為空間相當小。是次內地迅速推出34%對美關稅反制，對比過去只作針對性報復，是次內地發出非常明確訊息，為進一步與美國脫鈎作好準備，作長期戰略轉變的一部分，已作好準備不再與美國互相依靠。對內地而言，美國已有明顯意圖從經濟和策略上限制中國，因此雙方談判空間較小，除了貿易外，也可能在投資、技術等發生衝突。
徐建煒認為，現時美國關稅相當高，對美國都傷害，因此認為未來或不會維持高企。不過市場不確定性已經上升，所以即使美國關稅降低，市場及後都會擔心關稅再次發生。另一方面，即使中國同意分拆TikTok令美國略微降低關稅，但現時關稅已經太高，若要內地同意協議則需大幅降低關稅，及後美國仍會對內地出現貿易逆差，若削減幅度太小，則內地不會同意達成協議。
亞太區首席經濟學家艾西亞則指，與內地依賴度較高的經濟體如東南亞也難以通過協議，將對美關稅降至零，因為美國視越南等地為內地出口的漏洞，因此東南亞亦會受很大打擊。不過印度一直致力與美國達成雙邊投資協議，為美國金融和科技等服務企業進入印度市場，以換取較低對印度徵收關稅。
她亦認為，各地較難聯合一同與美國談判，因為各地被徵收的稅率不同，美國亦威脅對報復的地區徵收更高稅率，日本等地已開始與美國談判，一旦開始進行談判，內地協調其他地區談判的能力會大為降低。
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