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陳茂波：維持香港自由港地位伙多部門監察市況 市場有序未見不正常情況

財政司司長陳茂波今日傍晚會見傳媒，他表示，美國上周推出對等關税措施，深度破壞貿易機制，亦嚴重衝擊全球經濟復蘇進程，並波及供應鏈，最終影響美國消費者。由於港股上周五假期休市，今日反映休假情況而大跌3000點，成交多達6200億元。雖然港匯及港股操作有序，但他們會聯同證監會、金融管理局、財經事務及庫務局，及商務及經濟發展局聯動，密切監察及跟進市場發展，嚴控風險。

他強調，香港會繼續按基本法，維持及捍衛自由港的地位及承諾，讓人員、資金、貨物及資訊流通。這對香港和其他貿易體開展開關係，非常重要。

美股經過連日大跌市，他說，已經在上周兩個交易日已跌9至11%，市值蒸發6萬億美元；歐洲及亞洲股市亦分別下跌6%至8%及9%至12%。港匯處於強方，並在這個市况下交易順暢有序，未見不正常情況。

出席記者會的證監會行政總裁梁鳳儀表示，港股仍保持買賣、亦保持窄的買賣差價、證券商追收孖展保證金亦獲客戶繳付，其接觸主要證券行方面，了解到追收保證金運作正常。再進一步和基金經理接觸，均感到市場保持韌性及可抵禦波動性。

陳茂波補充，港股市場亦繼續擴充，增加ETF等產品，保持流通性，去增加對外吸引力及競爭力，現階段無意推出突發性措施。

但是由於美國對等關稅措施引起波動，加上各國央行亦可能採取措施，陳茂波提醒市民量力而為，做好風險管控。隨著美國採取對等關税，他稱，在內地內循環有力運轉，市場穩中向好，加上多政策工具運作配合，可成為本港經濟依靠。因此他們聯同商經局及港商赴外開拓中東、東南亞之外，亦會到內地開拓並物色商機。香港亦亦會在貿易、金融領域鞏固優勢，亦會培育創新行業。另因應中小企的需要，港府會和出口信用保險局加強出口支援；聯同金管局協調，應對業界周轉情況採取措施；及借助BUD專項基金為香港品牌打開全球商機；並推動港企數碼轉型升級。

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