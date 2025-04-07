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港交所陳翊庭：上市申請時間中位數降至28日 會一視同仁加快審批

港交所（0388）行政總裁陳翊庭今日在立法會財經事務委員會會議上表示，2022年聯交所審批上市申請時間中位數61日，對比截至上月底的12個月，中位數縮減至28日，強調會對包括在海外上市的中概股等企業一視同仁，加快整體上市審批時間。

證監會及聯交所早前就優化新上市申請審批流程，雙方將分別在不多於40個營業日內，確認相關申請是否存在重大監管關注事項。

港交所早前就優化IPO展開諮詢，包括建議基石投資者禁售期由6個月，改為分3個月及6個月兩次解禁，諮詢期已於上月19日結束。有議員關注安排或對招股前的投資者不公平。陳翊庭表示，建議原意為抵消大部份發行股票被鎖定造成流動性影響，諮詢期間收到業界正、反聲音，交易所會平衡各方意見。

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