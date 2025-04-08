特朗普對各國關稅談判持開放態度，怒斥中國的反制措施，並警告稱如果北京不在4月8日前撤銷34%的報復性關稅，他將從4月9日起對中國額外加徵50%的關稅，且北京主動發起的所有會談及磋商也將一律終止。特朗普威脅對華再加關稅後，離岸人民幣應聲大跌，在美交易的中國股票和ETF加速下挫，納斯達克金龍中國指數一度重挫7.6%。

美國財長貝森特表示，約70個國家尋求進行關稅談判，日本將獲得優先待遇，一切都可以協商

白宮貿易顧問納瓦羅暗示越南降低增值稅和關稅，他表示越南取消對美關稅的提議「毫無意義」。特朗普下令美國外國投資委員會重新評估日本製鐵對美國鋼鐵的擬議收購案，或暗示其可能推翻拜登此前的否決決定。

歐盟考慮對部分美國商品加徵25%關稅，以回應特朗普上月加徵鋼鋁關稅的決定。歐盟各國貿易部長一致同意為實施對美全面反制做好準備，包括可能對美國科技巨頭徵收數字稅。

道瓊斯工業平均指數收跌349點，跌幅0.92%，報37965點。標普500指數收跌11點，跌幅0.24%，報5062點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.1%，報15603點。

家得寶跌3.5%，報341.51美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累76點，而Amazon升2.49%，報175.26元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報181.46元，跌3.67%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報146.75元，升0.78%，亞馬遜(美：AMZN)收市報175.26元，升2.49%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報516.25元，升2.28%，英偉達(美：NVDA)收市報97.64元，升3.53%，微軟(美：MSFT)收市報357.86元，跌0.55%，Tesla (美：TSLA)收市報233.29元，跌2.56%。

歐洲STOXX 600指數收跌4.5%，報474點。德國DAX指數收跌4.13%，報19789點；法國CAC 40指數跌4.79%，報6927點；英國富時100指數收跌4.39%，報7702點。

納斯達克中國金龍指數收跌5.13%，報6528點。

美國2年期債息曾升最多5.81%，是2024年10月4日後最大升幅，當日升幅為6.12%。高見3.8642厘，是4月2日3.9572厘後最高。收市報3.7629厘，是4月2日後收市新高，當日報3.8584厘。收報3.7629厘，升3.04%。

美國10年期債息曾升最多5.7%，是2022年9月26日後最大升幅，當日升幅為6.62%。高見4.2218厘，是4月2日4.2319厘後最高。今日收市報4.1835厘，是3月31日後收市新高，當日報4.2053厘。收報4.1835厘，升4.74%。

美2年期10年期債息差曾高見45.006基點，是2022年5月9日49.297基點後最闊。收市報41.436基點，是1月14日後收市最闊，當日報42.139基點。收報41.436基點，升23.25%。

美3個月10年期債息續全倒掛，曾收窄至5.691基點，是3月31日4.451基點後最窄。收市報9.797基點，是3月28日後收市最窄，當日報4.743基點。連續第2日收窄，累計17.441基點，對上一次連升2日是3月27日。

金龍指數曾跌最多7.63%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為11.75%。低見6355.62點，是1月13日6342.67點後最低。收市報6528.16點，是1月14日後收市新低，當日報6488.95點。收報6528.16點，跌5.12%。連跌4日，累計跌1174.67點，對上一次連跌4日是3月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月19日。

道指曾跌最多4.44%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為5.63%。低見36611.78點，是2023年12月13日36523.59點後最低。收市報37965.6點，是2024年5月1日後收市新低，當日報37903.29點。收報37965.6點，跌0.91%。連跌3日，累計跌4259.72點，對上一次連跌3日是3月28日。

標指曾跌最多4.71%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為6.05%。低見4835.04點，是2024年1月19日4785.87點後最低。收市報5062.25點，是2024年5月1日後收市新低，當日報5018.39點。收報5062.25點，跌0.23%。連跌3日，累計跌608.72點，對上一次連跌3日是3月28日。

納指曾升最多4.52%，是2022年11月10日後最大升幅，當日升幅為7.4%。高見16292.28點，是4月3日16889.34點後最高。收市報15603.26點，是4月3日後收市新高，當日報16550.61點。收報15603.26點，升0.1%。

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