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港股ADR跌38點 夜期低水175點 美期亞股升

美股向下，港股ADR跌38點或0.19%，報19791點，即月恒指夜期跌127點，報19653點，夜期低水175點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌7.74%，折合報429.45元；阿里巴巴（9988）跌9.06%，折合報102.93元；美團（3690）跌7.03%，折合報134.03元；匯控（0005）跌2.84%，折合報75.24元；建行（0939）跌4.14%，折合報6.28元。

道期現升1.679%；標期現升1.42%；納期現升1.54%。日本東證指數現升5.98%；韓國KOSPI指數現升1.35%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.87%。

VIX指數隔晚升3.68%或1.67點，報46.98點。

紐油現升1.51%或0.91美元，報61.62美元；布油現升1.27%或0.82美元，報65.03美元；金價現升0.17%或5.33美元，報2988.61美元；LME 銅期貨隔晚跌0.54%或48美元，報8732美元。比特幣現升0.35%或279.3美元，報79202.43美元；美國10年期債息現跌0.18%或0.0076厘，報4.1759厘。

今日焦點股份可留意：

維太創科（6133）最快今日公布業績。

巴拿馬審計發現，授予長和（0001）運營港口特許權存在「多項違規行為」。

新濠國際（0200）取大股東批准推進新濠博亞回購。

優必選（9880）董事、高管增持H股。

港交所（0388）陳翊庭：上市申請時間中位數降至28日，會一視同仁加快審批。

理士國際（0842）：在全球擁有21家工廠，可靈活調整供應鏈。

中國中車（1766）料首季賺最多32.2億人幣，增長逾2倍。

東風汽車集團（0489）首季銷量跌26% 。

中海外（0688）上月合約銷售跌近半至212億人幣。

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