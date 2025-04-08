恒指今早高開329點或1.67%，報20157點，大市成交金額59億元；國指今早高開124點或1.73%，報7387點。恒生科技指數開市報4547點，升3.31%。上升股份比例為16.84%，下跌為4.42%，無升跌為78.73%。