恒指今早高開329點或1.67%，報20157點，大市成交金額59億元；國指今早高開124點或1.73%，報7387點。恒生科技指數開市報4547點，升3.31%。上升股份比例為16.84%，下跌為4.42%，無升跌為78.73%。
藍籌45隻升，24隻下跌，14隻無升跌。網易（9999）升6.8%，報144.4元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌1.6%，報3.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報49.5元，升6.91%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報55.1元，跌0.54%。
恒指續低於100天線(21173.09點)。科指續低於100天線(4942.48點)。
維太創科（6133）最快今日公布業績。停牌。
巴拿馬審計發現，授予長和（0001）運營港口特許權存在「多項違規行為」。開市報40.2元，無升跌。
新濠國際（0200）取大股東批准推進新濠博亞回購。無成交，報3.29元。
優必選（9880）董事、高管增持H股。開市報62元，升6.62%。
港交所（0388）陳翊庭：上市申請時間中位數降至28日，會一視同仁加快審批。開市報303元，升2.02%。
理士國際（0842）：在全球擁有21家工廠，可靈活調整供應鏈。開市報1.9元，無升跌。
中國中車（1766）料首季賺最多32.2億人幣，增長逾2倍。開市報4.35元，升5.33%。
東風汽車集團（0489）首季銷量跌26% 。開市報3.87元，升2.38%。
中海外（0688）上月合約銷售跌近半至212億人幣。開市報12.56元，升0.16%。
7隻股份創上市新低，包括九龍倉置業（1997）低見17.26元，開市報17.26元，跌0.58%；國際家居零售（1373）低見0.88元，開市報0.88元，跌2.22%；嘉里物流（0636）低見5.49元，開市報5.49元，跌2.49%；瑞安建業（0983）低見0.35元，開市報0.35元，跌1.41%；快餐帝國（1843）低見0.114元，開市報0.114元，跌0.87%；雲工場（2512）低見1.62元，開市報1.62元，跌11.48%；新紐科技（9600）低見0.229元，開市報0.229元，跌0.43%。
創52周低，其中包括，中石油（0857）低見5.3元，開市報5.3元，跌0.38%；中石化（0386）低見3.7元，開市報3.7元，跌1.6%；中國石油化工股份（0386）低見3.7元，開市報3.7元，跌1.6%；中國石油股份（0857）低見5.3元，開市報5.3元，跌0.38%；中國創新投資（1217）低見0.01元，開市報0.01元，無升跌；新灃集團（1223）低見0.73元，開市報0.73元，跌3.95%；未來發展控股（1259）低見0.024元，開市報0.024元，跌14.29%；嘉濤（香港）控股（2189）低見0.41元，開市報0.41元，跌3.53%。
異動股
上升異動股，包括，健世科技－Ｂ（9877）開市報4.15元，升13.7%；華視集團控股（1111）開市報0.209元，升13.59%；金輝控股（9993）開市報2.09元，升11.17%；ＦＬ二南方國指（7288）開市報2.502元，升11.1%；美瑞健康國際（2327）開市報0.248元，升10.71%；三星ＦＡＮＧ（2814）開市報30.24元，升10.28%；金界控股（3918）開市報2.87元，升9.96%；海天國際（1882）開市報18元，升9.76%；驢跡科技（1745）開市報0.285元，升9.62%；滄港鐵路（2169）開市報1.18元，升9.26%；金山雲（3896）開市報6.15元，升9.24%。
下跌異動股，包括，未來發展控股（1259）見52周低0.024元，開市報0.024元，跌14.29%；南方納指一百（3034）見52周低7.075元，開市報8.08元，跌1.16%；雲工場（2512）創上市新低，見1.62元，開市報1.62元，跌11.48%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）開市報1.1元，跌11.29%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報7.2元，跌7.28%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.5元，跌7.06%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報5.695元，跌5.08%；秦港股份（3369）開市報2.05元，跌4.21%；新灃集團（1223）見52周低0.73元，開市報0.73元，跌3.95%；超威動力（0951）開市報1.22元，跌3.94%。