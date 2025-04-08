美鋼曾升最多16.85%，是2023年12月18日後最大升幅，高見44.74美元，是3月28日44.87美元後最高。收市升16.22%，報44.5美元，是2024年3月12日後收市新高，當日報46.84美元。但低於日本製鐵此前提出的每股55美元的收購報價。

日本製鐵曾升最多10.52%，是2024年8月6日後最大升幅，當日升幅為11.03%。高見3031日圓，是4月3日3050日圓後最高。現報2988日圓，升8.95%。

特朗普在周一發布的命令中，指示美國外國投資委員會(CFIUS)「對買方收購美國鋼鐵公司一事進行評估，以協助我確定是否應就此採取進一步行動」。命令稱，委員會須在45天內提交報告。

特朗普一直以來反對該出售交易，並排除了日本製鐵獲得多數股權的可能性。但他也表示，可能會允許這家日本公司持有美國鋼鐵公司的少數股權。

Iwai Cosmo Securities分析師Taku Sugawara表示，「此次重新評估有望對日本製鐵有利」，「但目前尚不清楚日本製鐵能否順利將美國鋼鐵納為全資子公司，因為特朗普此前一直對此表示反對。目前的上漲可能只是市場對這一收購案重新啟動的下意識反應」。

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