港元現報7.7709元貶值31點子，曾貶值最多37點子，報7.7715元，亦曾升值最多11點子，報7.7667元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.77點子至3.08333%，是3月31日後最高；1星期HIBOR跌4.33點子至3.32821%，是4月3日後最低；2星期HIBOR跌4.07點子至3.34333%，是4月3日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.33點子至3.8%，是4月2日後最高；6個月期HIBOR跌0.14點子至3.84333%，是2022年9月23日後最低；12個月期HIBOR無升跌報3.95518%，是4月7日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減33.54億元，至總數19790.98億元，是4月1日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減37.9億元，至總數6091.25億元，是4月1日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.01億元，至總數132.22億元，是2024年11月26日後最低。收市總結餘為446.89億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增4.37億元，至總數13120.62億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減9.06億元，至總數12049.4億元，是3月31日後最低。

美匯美息

美元指數現報102.944貶值0.312點或0.3%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31984%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.8832%，終止連續9日擴闊，利差是2025年4月02日後最窄，當日差距為-0.8321%。

對上一次終止連續9日擴闊，是2025年3月18日，當日利差報-0.5362%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.6點子至1.744%，是4月3日後最低；1星期Shibor升3.1點子至1.725%，是4月2日後最高；2星期Shibor升3.6點子至1.812%，是4月3日後最高；1個月期Shibor跌0.8點子至1.811%，是2月25日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.7點子至1.827%，是2月24日後最低；6個月期Shibor跌1.7點子至1.827%，是2月24日後最低；1年期Shibor跌2.4點子至1.813%，是2月19日後最低。

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