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貝萊德CEO：大多數CEO都認為美國已陷入衰退 股市或進一步下跌

彭博社報道，貝萊德行政總裁Larry Fink稱，與他交談過的大多數行政總裁都認為美國正處於衰退之中。警告，隨著總統特朗普的關稅政策破壞世界經濟穩定，股市可能會進一步下跌。

Fink表示，「經濟正在走弱」，預計未來幾個月內經濟將進一步放緩。Fink表示，通脹可能將居高不下，令人對聯儲局今年多次減息的可能性產生懷疑。他舉例稱，航空公司高管已經向他反映說出行需求下滑，這正是擔憂加劇的跡象之一。Fink表示，「與我交談過的大多數CEO都說，我們現在可能已經處於衰退之中」。

Fink表示，「從長遠看，我認為這更像是一個買入的機會，而不是拋售的時機」，「但這並不意味著市場不會再跌20%」。

Fink認為，隨著消費者和更廣泛的經濟開始適應關稅衝擊，美元可能會走弱，消費也可能會下降。他預計，從長遠來看，特朗普最終會將重點轉向增長議程。

摩根大通CEO戴蒙早前警告稱，如果不盡快解決關稅爭端，美國的長期經濟聯盟可能面臨「災難性地」破碎。

 

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