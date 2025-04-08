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恒指半日升312點 科指升3.5% 京東升7% 地平線機器人升11%

恒指今早高開329點，高位升625點，低位升207點，高低波幅418點。上升股份比例為45.63%，下跌為14.8%，無升跌為39.55%。

恒指半日升312點或1.58%，報20140點，大市成交金額2265億元；國指升164點或2.26%，報7426點。恒生科技指數收報4558點，升3.57%。

藍籌股成交金額1110.64億元，佔大市成交49.03%；科指成份股成交金額720.48億元，佔大市成交31.8%；國指成份股成交金額981.3億元，佔大市成交43.32%。

24隻雙櫃台股，總成交0.95億元人民幣，相當於約1.01億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.34%，至123.93億元，佔大市成交5.46%。牛熊證成交金額60.76億元，減少42.27%；窩輪成交金額63.17億元，減少3.28%。

藍籌61隻升，21隻下跌，1隻無升跌。京東（9618）升7.67%，收報136.1元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.52%，收報71.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.13元，升11.04%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.57元，跌0.13%。

恒指10天線(22618.08點)跌穿50天線(22654.58點)，續低於100天線(21172.92點)。科指續低於100天線(4942.59點)。

北水南下合計淨流入83.53億元，較上日減少45.67%，連續第12日流入，累計流入1264.57億元，對上一次連續12日淨流入是1月6日。北水本月累計流入840.96億元，按月減少47.53%，連續第22個月流入。

比亞迪（1211）：首季多賺86%至118% A股先公布 港股即抽升。收報337.8元，升7.17%。

巴拿馬審計發現，授予長和（0001）運營港口特許權存在「多項違規行為」。收報39.8元，跌1%。

新濠國際（0200）取大股東批准推進新濠博亞回購。收報3.4元，升3.34%。

優必選（9880）董事、高管增持H股。收報62.25元，升7.05%。

港交所（0388）陳翊庭：上市申請時間中位數降至28日，會一視同仁加快審批。收報299.8元，升0.94%。

理士國際（0842）：在全球擁有21家工廠，可靈活調整供應鏈。收報1.9元，無升跌。

中國中車（1766）料首季賺最多32.2億人幣，增長逾2倍。收報4.48元，升8.47%。

東風汽車集團（0489）首季銷量跌26% 。收報3.86元，升2.12%。

中海外（0688）上月合約銷售跌近半至212億人幣。收報12.66元，升0.96%。

破頂股表現

破頂股包括，瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.64元，收報3.5元，升50.21%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見8026.35元，收報8026.35元，升0.53%；麗新國際（0191）創52周高，見0.8元，收報0.63元，升1.61%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.05元，收報1元，升28.21%；智昇集團控股（8370）創52周高，見6元，收報5.82元，升1.04%；百應控股（8525）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升3.33%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，九龍倉置業（1997）低見17.2元，收報17.3元，跌0.35%；極兔速遞（1519）低見4.6元，收報4.78元，升2.14%；飛道旅遊科技（8069）低見0.028元，收報0.028元，跌9.68%；國際家居零售（1373）低見0.88元，收報0.91元，升1.11%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.091元，收報0.102元，升8.51%；泛海集團（0129）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%；中能控股（0228）低見0.039元，收報0.04元，跌2.44%；德泰新能源集團（0559）低見0.115元，收報0.115元，跌0.86%；嘉里物流（0636）低見5.49元，收報5.85元，升3.91%；水發興業能源（0750）低見0.22元，收報0.23元，跌8%。

80隻股份創52周低，其中十隻包括，中石油（0857）低見5.3元，收報5.35元，升0.56%；創科實業（0669）低見71元，收報71.3元，跌3.52%；信義光能（0968）低見2.34元，收報2.35元，跌1.67%；中石化（0386）低見3.7元，收報3.78元，升0.53%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.4元，收報0.435元，跌3.33%；IMAX（1970）低見6.61元，收報6.61元，跌5.57%；銀河娛樂（0027）低見26.05元，收報26.45元，升0.19%；九龍建業（0034）低見2.9元，收報2.92元，跌2.01%；香港小輪（集團）（0050）低見4.04元，收報4.05元，無升跌；海港企業（0051）低見4.05元，收報4.05元，跌1.46%。

異動股

上升異動股，包括，瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.64元，收報3.5元，升50.21%；中國城市基礎設施（2349）收報0.061元，升35.56%；HSSP INTL（3626）收報2.09元，升34.84%；中國集成控股（1027）收報1.06元，升30.86%；京基金融國際（1468）收報0.155元，升29.17%；雲南建投混凝土（1847）收報0.49元，升28.95%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.05元，收報1元，升28.21%；皇朝家居（1198）收報0.27元，升25.58%；卡撒天嬌（2223）收報0.28元，升21.74%；國茂控股（8428）收報0.46元，升21.05%；中國再生醫學（8158）收報0.375元，升20.97%。

下跌異動股，包括，茂盛控股（0022）收報0.07元，跌48.91%；怡園酒業（8146）收報0.184元，跌33.09%；建生國際（0224）收報0.62元，跌26.19%；中生北控生物科技（8247）收報0.64元，跌23.81%；吉輝控股（8027）收報0.102元，跌22.73%；國微控股（2239）收報0.7元，跌22.22%；森浩集團（8285）收報0.023元，跌20.69%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.24元，跌20%；賞之味（8096）收報0.101元，跌19.2%；復興亞洲（0274）收報0.56元，跌17.65%；高維科技（2086）收報0.415元，跌17%。

 

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