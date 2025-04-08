中國石油股份（0857）公布，在4月8日接到公司控股股東中國石油集團通知，基於對公司未來發展前景的信心，中國石油集團計劃於今日公告日起的12 月內通過自身及其全資附屬公司增持公司A股及H股股份，本次增持計劃擬使用的金額累計不少於28 億元人民幣(下同)，不超過56億元。
截至公告日期，中國石油集團直接持有公司近1509.24億股A股，並通過其全資附屬公司Fairy King Investments Ltd. 持有公司近2.92億股H股，合計持有公司1512.15億股股份，約佔公司已發行總股份的82.62%。
今次增持計劃將分別通過上交所系統集中競價方式及聯交所系統場內交易方式進行，增持計劃擬使用的金額累計不少於28億元，不超過56億元。
綜合考慮市場波動、資金安排、境內外監管要求等因素並爲保障本次增持計劃順利實施，中國石油集團及其全資附屬公司將自本公告日起12個月內完成本次增持計劃。
本次增持計劃的資金來自中國石油集團及其全資附屬公司自有資金。中國石油集團及其全資附屬公司承諾，在本次增持計劃實施期間及法定期限內不減持其所持有的公司股份。
今次增持計劃存在因資本市場發生變化或目前尚無法預判的其他因素導致無法或部分無法實施的風險。如今次增持計劃實施過程中出現上述風險情况，公司將及時履行信息披露義務。
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