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半日沽空金額減17% 盈富沽空增1倍 恒生中國企業街貨1年高

大市半日沽空金額472.55億元，較上日減少17.62%，沽空金額佔大市成交比率為20.85%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）33.32億元，較上日增加122%，上日流通股份增1.28%或8300萬個，至65.17億個，是3月12日後最多，當日達65.33億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增13.75%或5165.9萬個，至4.27億個，是2024年3月27日後最多，當日達4.3億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.34%或2850萬個，至81.67億個，是4月3日後最少，當日達81.95億個。

沽空增幅最多的股份為，ＦＩ二南方國指（7588）增加7700.06%，至74.51萬元；沽空減幅最多的股份為，黑芝麻智能（2533）減少99.87%，至22320元。

藍籌當中，沽空比率最高的是信義玻璃（0868）沽空比率56.28%。科指股沽空比率最高的是理想（2015）沽空比率33.1%。

其餘請看附圖。

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