報道引述消息指，商務部已與Shein等公司進行溝通，勸阻它們透過從其他國家採購來實現供應鏈多元化。這些請求是在特朗普宣布「對等關稅」前幾天提出的。目前還不清楚還聯繫了哪些其他公司。

報道引述消息指，Shein的回應之一是停止為其主要中國供應商安排的在越南和其他東南亞國家的工廠的考察之旅。生產轉移到海外所帶來的失業威脅已成為中國官員非常關心的問題。

Shein未回應彭博社查詢。商務部沒有回應查詢。

報道指，儘管許多中國企業透過將生產轉移到海外避開了特朗普第一任期內對中國徵收的關稅（例如，柬埔寨一半以上的工廠目前為中資企業），但商務部的舉動表明，北京方面不樂意看到類似的策略。

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