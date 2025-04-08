集團指，按15億元回購計劃，預計回購股份數量不低於1500萬股或0.2%，按30億元回購計劃則預計回購股數不低於3000萬股或0.39%，回購股份將用於實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃。

東方證券斥2.5至5億人幣回購公司A股

另外，東方證券（3958）亦公布，擬回購公司A股股票，預計為2.5至5億元，資金來源為公司自有資金。回購股份用途包括但不限於維護公司價值及股東權益、減少公司註冊資本等法律法規允許的用途。

中石化：控股股東擬斥最多30億人幣增持公司A股及H股

中國石油化工（0386）亦公布，控股股東中國石化集團基於對公司未來發展前景的信心，計劃於今日公告日起的12個月內通過自身及其全資附屬公司分別增持公司A股和H股股份，擬增持金額累計不少於20億元，不超過30億元，資金來自於中國石化集團及其全資附屬公司的自有資金及金融機構增持股票專項貸款。

中國石化集團及其一致行動人承諾，在今次增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的本公司股份。