下調GDP預測，巴克萊指，是因為1)新關稅的直接影響，以及中國貿易伙伴增長放緩的間接影響，目前預計美、歐將出現輕微衰退；2）該行將第一季GDP增長預測從之前的4.7%上調至5.2%；3）夏季將出台的更多支持政策，具體取決於經濟發展情况。該行預計，由於關稅影響，GDP增長率將從第一季的年增5.2%放緩至第二季的年增4.4%。該行預計GDP將從第一季的4.9%放緩至第二季的1.2%，然後隨著刺激效應的顯現，將在第三季回升至2.0%，並在第四季回升至4.1%。

巴克萊估計，美國對中國進口商品徵收64%關稅可能拖累中國GDP增長1.5至2.5個百分點。這考慮到了美國貿易伙伴可能採取的報復、削減關稅或財政刺激措施，或美國取消部分關稅等不確定性。特朗普總統的聲明強調，重建美國可能需要承受痛苦，這表明他預計貿易戰可能是一場曠日持久的戰爭。

巴克萊指，在該行最近的北京投資者之行（3月24日至26日）中，許多發言者強調，他們預計美國對中國的關稅今年可能會上升至60%，甚至可能立即上升，而大多數人仍預計2025年中國經濟增速將達到4.5至5%。

巴克萊全球研究團隊利用歐洲央行的全球宏觀經濟模型估計，對中國徵收60%的關稅和對世界其他國家徵收10%的關稅，可能導致經濟增長率下降約2個百分點，其中直接產出效應導致1.2個百分點，貿易政策不確定性增加導致經濟活動減少0.8個百分點。

巴克萊亦指，考慮到美國對世界其他國家徵收10%的關稅，特別是對部分東協國家徵收更高的關稅，有效填補了貿易轉移的漏洞，該行認為對中國經濟增長的潛在影響可能比預期的更大。認為這些關稅上調將透過貿易轉移和供應鏈重新分配管道損害中國的出口，進而影響中國的經濟增長。

其他報道

【有片：埋身擊】恒生科指短期有望止跌 倘回穩可博反彈

再回應長和擬售巴拿馬港口 李家超：交易須合法合規

關稅戰︱據報馬斯克曾呼籲特朗普撤銷新關稅 但無功而還

美的擬斥15億至30億人幣回購A股 東方證券、中石化分別斥資回購及增持

中國據報反對SHEIN將生產轉向境外 試圖阻止製造業外流

半日沽空金額減17% 盈富沽空增1倍 恒生中國企業街貨1年高

關稅戰︱美威脅再對華加徵50%關稅 消息指中國已準備最少六招反制

中石油：控股股東將斥28至56億元 增持A、H股

恒指半日升312點 科指升3.5% 京東升7% 地平線機器人升11%

比亞迪：首季多賺86%至118% A股先公布 港股即抽升

幣安CEO：關稅戰令加密貨幣市場波動 短期投資者或撤資避險

國家隊救市 滬深三大指數小幅反彈 滬指穩守3100點 微升0.91%

莊太量：港股短期料繼續波動 暫不直入市 美國或加快減息步伐

貝萊德CEO：大多數CEO都認為美國已陷入衰退 股市或進一步下跌

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日