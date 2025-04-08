張建泰表示，由於對資本外流風險加大的擔憂以及對中國經濟增長的信心脆弱，人民幣大幅貶值的可能性不大。這種情况也將加劇對人民幣進一步貶值的猜測，使人行恢復貨幣寬鬆的努力變得更加困難。

張建泰表示，不認同人行透過操縱人民幣貶值來抵消美國關稅影響的觀點，因為人民幣貶值空間太小，不足以抵消美國超過50%的關稅大幅上調。相反，人行的目標是釋放一些人民幣貶值壓力，重新平衡市場供需動態，使人民幣定價機制更永續。

張建泰表示，展望未來，隨著人民幣中間價突破7.2為進一步貶值打開大門，7.35的人民幣支撐位已變得不那麼穩固。對第二季末人民幣的預測顯示，在貿易戰不斷升級的背景下，人民幣兌美元匯率將達到7.38。

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