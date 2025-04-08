麥格理指，財政和住房政策將成為主要的刺激工具。今年的財政計劃比去年高出約2個百分點，這可能反映北京對特朗普關稅2.0的初步評估。一是加速實施財政計劃，如果這還不夠的話，政策制定者可能會在今年稍後推出更多的住房政策，就像去年五月和十月所做的那樣。

麥格理指，面對特朗普的關稅，北京將採取一系列關稅和非關稅措施進行反擊，但認為人民幣大幅貶值（>10%）的可能性不大。除了顯露出對貨幣穩定的偏好之外，北京方面或許也希望在如此動盪的時期被視為全球穩定力量。

麥格理估計，今年2月以來54個百分點的關稅上調，可能導致中國GDP增速下降2至2.5個百分點，出口下降15個百分點。其影響主要透過三個渠道表現出來：美國對中國商品的需求下降；出口重新路由所受到的影響；以及全球經濟放緩甚至衰退。

麥格理指，如果特朗普關稅2.0繼續實施，中國經濟將受到重創（GDP的2-2.5個百分點），但影響是可控的。貿易戰2.0不太可能在2025年將中國拖入經濟衰退，因為政策制定者會利用國內需求來減輕影響。

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