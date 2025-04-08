K Cash當前業務涵蓋業主私人貸款、個人貸款、中小企借貸及信用卡四大板塊。業主與個人貸款方面，K Cash預計今年實現增長，主因需求穩定。而信用卡業務（PayKool），自去年推出後主打「先買後付」模式，與Visa合作提供3至5期分期還款，利息3%至5%，當前客戶已超2000人，目標年內發卡量突破萬張，潛力巨大。

對於本地樓市，李根泰認為香港樓價已觸底，短期或受股市波動影響，但長期受投資客回流、移民潮結束及專才住房剛需支撐。開發商減少土地購置及開工量，未來新盤供應趨緊，貨尾消化後或推動價格上漲。

對於美國對華加徵「對等關稅」並首次涵蓋香港產品，李根泰認為對港實際影響有限，主因香港製造及對美出口佔比低，強調「利率變動影響遠大於關稅」。他預計，儘管關稅或推高通脹，但美國經濟疲軟可能迫使聯儲局年內減息，此舉將緩解香港市場資金成本壓力。

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