恒指今早高開329點，高位升625點，低位跌83點，高低波幅709點。上升股份比例為48.96%，下跌為21.19%，無升跌為29.84%。

恒指收市升299點或1.51%，報20127點，大市成交金額4331億元，較上日減少30.24%，是4月3日2894.92億元成交後最少；國指升167點或2.31%，報7430點。恒生科技指數收報4568點，升3.79%。

藍籌股成交金額2251.25億元，佔大市成交51.97%；科指成份股成交金額1469.32億元，佔大市成交33.92%；國指成份股成交金額1964.59億元，佔大市成交45.36%。

24隻雙櫃台股，總成交1.84億元人民幣，相當於約1.95億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.13%，至166.95億元，佔大市成交3.85%。牛熊證成交金額82.94億元，減少21.21%；窩輪成交金額84.01億元，增加28.61%。

藍籌54隻升，28隻下跌，1隻無升跌。周大福（1929）升9.08%，收報8.65元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌4.45%，收報6.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.14元，升11.26%；跌幅最大的是聯想（0992）見52周低7.22元，收報7.5元，跌1.06%。

恒指10天線(22616.77點)跌穿50天線(22654.32點)，指數續低於100天線(21172.79點)。科指續於100天線(4942.69點)。

北水南下合計淨流入236.34億元，較上日增加53.73%，淨流入金額是4月3日287.89億元後最多。北水連續第12日流入，累計流入1417.38億元，對上一次連續12日淨流入是1月6日。北水本月累計流入993.77億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1682.1億元，較上日減31.05%，佔香港市場成交額由上日的19.64%減至19.41%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.16%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見20454.26點，是4月7日21047.83點後最高。今日收市報20127.68點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。收報20127.68點，升1.51%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月31日。

科指曾升最多5.98%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為6.53%。高見4664.7點，是4月7日4840.03點後最高。今日收市報4568.38點，是4月3日後收市新高，當日報5313.26點。收報4568.38點，升3.79%。

國指曾升最多3.71%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.78%。高見7531.9點，是4月7日7805.66點後最高。今日收市報7430.62點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。收報7430.62點，升2.31%。

午後消息股表現

香港空運貨站配備5G專用網絡 提升營運效率。香港電訊（6823）收報10.4元，跌0.76%。

再回應長和（0001）擬售巴拿馬港口 李家超：交易須合法合規。收報39.15元，跌2.61%。

美的（0300）擬斥15億至30億人幣回購A股 東方證券、中石化分別斥資回購及增持。收報65.8元，升3.22%。

中石油（0857）：控股股東將斥28至56億元 增持A、H股。見52周低5.3元，收報5.47元，升2.82%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）：首季多賺86%至118% A股先公布 港股即抽升。收報330.4元，升4.82%。

巴拿馬審計發現，授予長和（0001）運營港口特許權存在「多項違規行為」。收報39.15元，跌2.61%。

新濠國際（0200）取大股東批准推進新濠博亞回購。收報3.39元，升3.04%。

優必選（9880）董事、高管增持H股。收報62.75元，升7.91%。

港交所（0388）陳翊庭：上市申請時間中位數降至28日，會一視同仁加快審批。收報298.6元，升0.54%。

理士國際（0842）：在全球擁有21家工廠，可靈活調整供應鏈。收報1.89元，跌0.53%。

中國中車（1766）料首季賺最多32.2億人幣，增長逾2倍。收報4.49元，升8.72%。

東風汽車集團（0489）首季銷量跌26% 。收報3.89元，升2.91%。

中海外（0688）上月合約銷售跌近半至212億人幣。收報12.54元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.7元，收報3.5元，升50.21%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.4元，收報1116.4元，升0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1064.2元，收報1064.2元，升0.11%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.7元，收報1177.7元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見8026.35元，收報8026.35元，升0.53%；麗新國際（0191）創52周高，見0.8元，收報0.6元，跌3.23%；優越集團控股（1841）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升48.72%；HSSP INTL（3626）創52周高，見2.99元，收報2.99元，升92.9%；多想雲（6696）創52周高，見7.5元，收報7.25元，升0.83%；智昇集團控股（8370）創52周高，見6元，收報5.98元，升3.82%；百應控股（8525）創52周高，見0.64元，收報0.64元，升6.67%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見28.75元，收報29元，跌1.69%；九龍倉置業（1997）低見16.92元，收報17.12元，跌1.38%；極兔速遞（1519）低見4.6元，收報4.82元，升2.99%；飛道旅遊科技（8069）低見0.028元，收報0.03元，跌3.23%；國際家居零售（1373）低見0.88元，收報0.91元，升1.11%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.091元，收報0.099元，升5.32%；新興光學（0125）低見0.345元，收報0.345元，跌5.48%；泛海集團（0129）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%；中能控股（0228）低見0.039元，收報0.042元，升2.44%；中手游（0302）低見0.305元，收報0.32元，跌5.88%。

132隻股份創52周低，其中十隻包括，恒地（0012）低見20.2元，收報20.45元，跌2.15%；金沙中國（1928）低見13.12元，收報13.26元，跌0.75%；銀娛（0027）低見25.7元，收報26.15元，跌0.95%；中石化（0386）低見3.7元，收報3.83元，升1.86%；中石油（0857）低見5.3元，收報5.47元，升2.82%；申洲國際（2313）低見44.95元，收報46元，跌2.44%；創科實業（0669）低見70.1元，收報72.05元，跌2.5%；信義光能（0968）低見2.28元，收報2.36元，跌1.26%；聯想（0992）低見7.22元，收報7.5元，跌1.06%；中通快遞（2057）低見135.7元，收報138.2元，升1.17%。

異動股

上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創52周高，見2.99元，收報2.99元，升92.9%；金石控股集團（1943）收報0.16元，升56.86%；雅天妮集團（0789）收報0.41元，升51.85%；瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.7元，收報3.5元，升50.21%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升48.72%；一脈陽光（2522）收報22.4元，升36.92%；中國疏浚環保（0871）收報0.147元，升33.64%；中國恒有源集團（8128）收報0.039元，升30%；加幂科技（8198）收報2.25元，升29.31%；中國城市基礎設施（2349）收報0.058元，升28.89%；京基金融國際（1468）收報0.151元，升25.83%。

下跌異動股，包括，茂盛控股（0022）收報0.075元，跌45.26%；怡園酒業（8146）收報0.179元，跌34.91%；中生北控生物科技（8247）收報0.55元，跌34.52%；未來發展控股（1259）創上市新低，見0.017元，收報0.021元，跌25%；建生國際（0224）收報0.64元，跌23.81%；吉輝控股（8027）創上市新低，見0.096元，收報0.102元，跌22.73%；國微控股（2239）收報0.7元，跌22.22%；森浩集團（8285）收報0.023元，跌20.69%；華昱高速（1823）收報0.415元，跌18.63%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.245元，跌18.33%；高維科技（2086）收報0.41元，跌18%。

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