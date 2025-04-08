moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升299點 成交4331億元 史上第六高

環球股市今日普遍反彈，美期、歐股上升，台股則續跌4%。國家隊入市，A股上升，港股亦反覆向上。大市成交雖較上日減少，但仍逾4300億元，為史上第六高。不過，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）減31%，佔香港市場成交額由上日減至19.41%，見兩周低。北水淨流入增53%至236億元。恒指反覆，全日波幅709點，收市價與開市價接近。恒指國指曾創1個月最大升幅，科指則創6周最大升幅。

恒指今早高開329點，高位升625點，低位跌83點，高低波幅709點。上升股份比例為48.96%，下跌為21.19%，無升跌為29.84%。

恒指收市升299點或1.51%，報20127點，大市成交金額4331億元，較上日減少30.24%，是4月3日2894.92億元成交後最少；國指升167點或2.31%，報7430點。恒生科技指數收報4568點，升3.79%。

藍籌股成交金額2251.25億元，佔大市成交51.97%；科指成份股成交金額1469.32億元，佔大市成交33.92%；國指成份股成交金額1964.59億元，佔大市成交45.36%。

24隻雙櫃台股，總成交1.84億元人民幣，相當於約1.95億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.13%，至166.95億元，佔大市成交3.85%。牛熊證成交金額82.94億元，減少21.21%；窩輪成交金額84.01億元，增加28.61%。

藍籌54隻升，28隻下跌，1隻無升跌。周大福（1929）升9.08%，收報8.65元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌4.45%，收報6.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.14元，升11.26%；跌幅最大的是聯想（0992）見52周低7.22元，收報7.5元，跌1.06%。

恒指10天線(22616.77點)跌穿50天線(22654.32點)，指數續低於100天線(21172.79點)。科指續於100天線(4942.69點)。

北水南下合計淨流入236.34億元，較上日增加53.73%，淨流入金額是4月3日287.89億元後最多。北水連續第12日流入，累計流入1417.38億元，對上一次連續12日淨流入是1月6日。北水本月累計流入993.77億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1682.1億元，較上日減31.05%，佔香港市場成交額由上日的19.64%減至19.41%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.16%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見20454.26點，是4月7日21047.83點後最高。今日收市報20127.68點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。收報20127.68點，升1.51%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月31日。

科指曾升最多5.98%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為6.53%。高見4664.7點，是4月7日4840.03點後最高。今日收市報4568.38點，是4月3日後收市新高，當日報5313.26點。收報4568.38點，升3.79%。

國指曾升最多3.71%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.78%。高見7531.9點，是4月7日7805.66點後最高。今日收市報7430.62點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。收報7430.62點，升2.31%。

午後消息股表現

香港空運貨站配備5G專用網絡  提升營運效率。香港電訊（6823）收報10.4元，跌0.76%。

再回應長和（0001）擬售巴拿馬港口 李家超：交易須合法合規。收報39.15元，跌2.61%。

美的（0300）擬斥15億至30億人幣回購A股 東方證券、中石化分別斥資回購及增持。收報65.8元，升3.22%。

中石油（0857）：控股股東將斥28至56億元 增持A、H股。見52周低5.3元，收報5.47元，升2.82%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）：首季多賺86%至118% A股先公布 港股即抽升。收報330.4元，升4.82%。

巴拿馬審計發現，授予長和（0001）運營港口特許權存在「多項違規行為」。收報39.15元，跌2.61%。

新濠國際（0200）取大股東批准推進新濠博亞回購。收報3.39元，升3.04%。

優必選（9880）董事、高管增持H股。收報62.75元，升7.91%。

港交所（0388）陳翊庭：上市申請時間中位數降至28日，會一視同仁加快審批。收報298.6元，升0.54%。

理士國際（0842）：在全球擁有21家工廠，可靈活調整供應鏈。收報1.89元，跌0.53%。

中國中車（1766）料首季賺最多32.2億人幣，增長逾2倍。收報4.49元，升8.72%。

東風汽車集團（0489）首季銷量跌26% 。收報3.89元，升2.91%。

中海外（0688）上月合約銷售跌近半至212億人幣。收報12.54元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.7元，收報3.5元，升50.21%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.4元，收報1116.4元，升0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1064.2元，收報1064.2元，升0.11%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.7元，收報1177.7元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見8026.35元，收報8026.35元，升0.53%；麗新國際（0191）創52周高，見0.8元，收報0.6元，跌3.23%；優越集團控股（1841）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升48.72%；HSSP INTL（3626）創52周高，見2.99元，收報2.99元，升92.9%；多想雲（6696）創52周高，見7.5元，收報7.25元，升0.83%；智昇集團控股（8370）創52周高，見6元，收報5.98元，升3.82%；百應控股（8525）創52周高，見0.64元，收報0.64元，升6.67%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見28.75元，收報29元，跌1.69%；九龍倉置業（1997）低見16.92元，收報17.12元，跌1.38%；極兔速遞（1519）低見4.6元，收報4.82元，升2.99%；飛道旅遊科技（8069）低見0.028元，收報0.03元，跌3.23%；國際家居零售（1373）低見0.88元，收報0.91元，升1.11%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.091元，收報0.099元，升5.32%；新興光學（0125）低見0.345元，收報0.345元，跌5.48%；泛海集團（0129）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%；中能控股（0228）低見0.039元，收報0.042元，升2.44%；中手游（0302）低見0.305元，收報0.32元，跌5.88%。

132隻股份創52周低，其中十隻包括，恒地（0012）低見20.2元，收報20.45元，跌2.15%；金沙中國（1928）低見13.12元，收報13.26元，跌0.75%；銀娛（0027）低見25.7元，收報26.15元，跌0.95%；中石化（0386）低見3.7元，收報3.83元，升1.86%；中石油（0857）低見5.3元，收報5.47元，升2.82%；申洲國際（2313）低見44.95元，收報46元，跌2.44%；創科實業（0669）低見70.1元，收報72.05元，跌2.5%；信義光能（0968）低見2.28元，收報2.36元，跌1.26%；聯想（0992）低見7.22元，收報7.5元，跌1.06%；中通快遞（2057）低見135.7元，收報138.2元，升1.17%。

異動股

上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創52周高，見2.99元，收報2.99元，升92.9%；金石控股集團（1943）收報0.16元，升56.86%；雅天妮集團（0789）收報0.41元，升51.85%；瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.7元，收報3.5元，升50.21%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升48.72%；一脈陽光（2522）收報22.4元，升36.92%；中國疏浚環保（0871）收報0.147元，升33.64%；中國恒有源集團（8128）收報0.039元，升30%；加幂科技（8198）收報2.25元，升29.31%；中國城市基礎設施（2349）收報0.058元，升28.89%；京基金融國際（1468）收報0.151元，升25.83%。

下跌異動股，包括，茂盛控股（0022）收報0.075元，跌45.26%；怡園酒業（8146）收報0.179元，跌34.91%；中生北控生物科技（8247）收報0.55元，跌34.52%；未來發展控股（1259）創上市新低，見0.017元，收報0.021元，跌25%；建生國際（0224）收報0.64元，跌23.81%；吉輝控股（8027）創上市新低，見0.096元，收報0.102元，跌22.73%；國微控股（2239）收報0.7元，跌22.22%；森浩集團（8285）收報0.023元，跌20.69%；華昱高速（1823）收報0.415元，跌18.63%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.245元，跌18.33%；高維科技（2086）收報0.41元，跌18%。

其他報道

K Cash李根泰料香港樓市觸底 聯儲局減息預期或減緩資金壓力

中國全國社會保障基金理事會：近期將繼續增持國內股票

麥格理：中國將用刺激措施抵消關稅 人民幣大幅貶值可能性不大

國家隊全力護盤 滬指以日中高位收市 收漲1.6%

瑞穗：人民幣或貶至7.38 大幅貶值可能性不大 外匯穩定立場未改

香港空運貨站配備5G專用網絡  提升營運效率

巴克萊下調中國今年GDP預測至4% 料減息降準

【有片：埋身擊】恒生科指短期有望止跌 倘回穩可博反彈

再回應長和擬售巴拿馬港口 李家超：交易須合法合規

關稅戰︱據報馬斯克曾呼籲特朗普撤銷新關稅 但無功而還

美的擬斥15億至30億人幣回購A股 東方證券、中石化分別斥資回購及增持

中國據報反對SHEIN將生產轉向境外 試圖阻止製造業外流

半日沽空金額減17% 盈富沽空增1倍 恒生中國企業街貨1年高

關稅戰︱美威脅再對華加徵50%關稅 消息指中國已準備最少六招反制

中石油：控股股東將斥28至56億元 增持A、H股