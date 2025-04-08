報告指，大規模的拋售並沒有改變對整體情勢的看法。雖然估值將受到打擊，但認為經濟衰退不應對獲利產生太大影響，特別是對於那些大部分收入來自本土市場的產業和公司。美國經濟增長放緩將在某種程度上影響基本面，但影響程度或許不會像市場目前所暗示的那麼大。雖然關稅可能會損害經濟增長，但也能為財政支持提供更大動力來抵消衝擊。美元走軟和債息下降為亞洲各國央行放鬆貨幣政策奠定了基礎，在某些情况下，放鬆的力度相當大。

報告指，優先考慮國內而非全球。對貿易緊張局勢進一步升級（包括針鋒相對的反應）和經濟增長放緩（尤其是美國經濟增長放緩）的擔憂，對出口導向市場來說是不利的。但看到中國內地、印尼、印度和菲律賓等國內市場表現相對積極。匯豐環球研究仍然認為，關稅對這些市場收益的直接影響將是有限的。此外，中國內地家庭存款處於創紀錄水平，印度國內經濟活動也保持強勁——這應該會為這些市場提供支持。內地也出現了獲利上升的早期跡象。

亞洲特定風險。韓國和台灣企業都面臨全球需求，並且深度參與人工智慧供應鏈。但由於基金在台灣的持股依然緊張（以台積電為主），韓國的低估值水準讓匯豐環球研究感到欣慰，因此匯豐環球研究仍然看好韓國而非台灣。日圓被視為避風港，過去幾天升值了4%，但這對日本股市來說並不是利好，因為日本股市一半以上的收入來自海外。

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