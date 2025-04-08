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阮國恒：中小企專責融資小組同意合理需要下延貿易貸款還款期

金管局副總裁阮國恒表示，針對過去一星期的貿易爭端，今早金管局進行兩場會議，其中一場與「銀行業中小企貸款協調機制」內的11家銀行以及各大商會；另一場則為銀行公會及「中小企融資專責小組」的18間銀行進行會議，商討根據現况作應對措施，而銀行業界會繼續承諾積極落實「9+5」方案，因應現時較困難貿易環境，續沿用「還息不還本」理念，以包容態度支持中小企流動性需求。

阮國恒今出席渣打香港中小企業研討會時透露，「中小企融資專責小組」的會議討論過因應現時貿易情况下，了解到企業未必能於90天來收到款項，並出現流動性壓力。他亦提到會議討論過以審慎管理風險原則前提下，為不同行業提供更針對性的支持措施，如進口、出口製造業方面，中小企融資專責小組的18間銀行，同意按照客戶的合理需要，而去彈性延長一般為90天的貿易貸款還款期。

阮國恒續指，因應近期貿易爭端，出席會議的銀行同意向進、出口製造業的中小企，提供其他合適信貸安排，去應對付運及訂單受阻的情况。另阮提到，留意到有銀行使用新信貸模式為的士車隊及營運商提供融資，有別於先前使用的士牌照作抵押品以去融資。

金管局於去年3月底，聯同銀行業中小企貸款協調機制，推出九項措施支持中小企，當中包括按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶，另於同年10月再推5項措施。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀則表示，美國開徵關稅改寫全球供應鏈及貿易流，同時亦加速新興貿易走廊，中小企除推進供應鏈多元化外，亦需尋找新興業務來源。

 

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