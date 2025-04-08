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遠展、周企旗下澳洲星億獲Bally's Corporation注資3億澳元

遠東發展（0035）及周大福企業有份持股近一成的The Star Entertainment（星億娛樂），已經與美國博彩公司Bally's Corporation落實具約束力條款，發行總值3億澳元次級債務工具。當中Bally's Corporation會在4月9日或之前先付款1億澳元，然後經股東及監管機構批准後，再向星億支付另外2億澳元款項。

根據雙方的安排，星億獲付款首批1億澳元後，將向Bally's Corporation分發兩批可換股票據，總值達3340萬澳元，及一批總值6660萬澳元的不可轉換次級債務工具。待取得股東同意後，Bally's Corporation將另付1億澳元款項。另會待監管機構批准，Bally's Corporation再付餘款1億澳元，但就算屆時宜仍待監管機構審批，最遲也不遲於10月7日付款。待Bally's Corporation完成繳款，將獲星億發行票據。該等票據票息率達9厘，星億可以現金或實物支付，票據到期日為2029年7月2日。另若所有票據獲得行使，Bally's Corporation將在星億持股多達56.7%。換言之遠展及周企持股會遭攤薄。

星億指，董事會一致同意是次交易，董事亦擬支持有關議案，並認為符合股東利益。目前該集團仍在完成截至去年底止的審計報告。Bally's Corporation則指，星億的主要股東，即Mathieson家族旗下Investment Holding Pty Ltd可能會參與認購部份票據，因此Bally's Corporation擬注資的款項或會較少。

 

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