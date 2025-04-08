泰國醞釀開賭，反對的聲音正在增加，彭博報通指，泰國國會擬就開賭合法化議案舉行的辯論會，將會延遲，未有如本周三般提交國會。泰國總理佩通坦表示，現時他們的優先處理事項是來自美國加徵該國對等關稅帶來的危機，及較早前地震引發的問題。
此前該國推進開賭合法化方面，已經被若干公民及宗教團體批評，擔心這會令國民上癮，只對賭場及外國財團有利。該等團體亦指，是次開賭法案急促推進，未有讓公眾去辯論的空間。佩通坦指，他們無意撤回法案，但是願意聆聽國民的聲音，並指有關法案會在下個會期提交國會。她稱，外間批評聚焦於賭場部份，但是整個綜合渡假村仍有娛樂項目，會為所有人包括兒童帶來休閒活動。
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